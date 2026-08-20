Gabon: Interpellation de deux présumés trafiquants d'ivoire à Libreville

20 Août 2026
Gabonews (Libreville)
Par CJ

Le 31 juillet 2026, lors d'une opération conjointe menée à Libreville par l'administration des Eaux et Forêts et la Police Judiciaire (PJ), appuyée par l'ONG Conservation Justice (CJ), deux individus de nationalité gabonaise ont été interpellés en possession de quatre pointes d'ivoire et d'une queue d'éléphant.

L'interpellation s'est déroulée dans un quartier de la place à Libreville. Lors de la procédure, les deux présumés suspects ont été pris en flagrant délit de détention et de tentative illégale de commercialisation quatre pointes d'ivoire et d'une queue d'éléphant, une espèce intégralement protégée au Gabon.

La détention, le transport et la vente d'ivoire sont punis par la loi au Gabon. Devant être fixés sur leur sort par un magistrat, les deux présumés trafiquants de faune ont été placés en garde. Ils risquent une peine d'emprisonnement allant jusqu'à dix (10) ans et une amende équivalente au quintuple de la valeur du produit saisi conformément aux articles 390 et 398 du Code pénal.

Cette arrestation met en lumière, les faiblesses de contrôle alors que les trophées de faune saisis transitent souvent d'une province à une autre, échappant à la vigilance des contrôles.

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Luc Mathot, Directeur de Conservation Justice, précise que : « Sous couvert du conflit hommeéléphant, qui constitue une problématique majeure au Gabon, certains braconniers et trafiquants organisent l'abattage d'éléphants et la commercialisation de leur ivoire. C'est manifestement le cas ici sachant que l'un des suspects auraient abattu au moins six éléphants et tenté de tromper l'administration des Eaux et Forêts ».

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