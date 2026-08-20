Gabon: Fête des Cultures - Emmanuel Obakamba Ombana appelle la jeunesse gabonaise à se mobiliser.

À l'occasion de la Fête des Cultures, Emmanuel Obakamba Ombana Leader Jeunesse appelle la jeunesse gabonaise, dans toute sa diversité, à se mobiliser massivement pour célébrer notre identité culturelle.

Du 21 au 23 août 2026, l'Avenue Jean-Paul II, au lieu-dit Martine Oulabou, sera un espace de rencontre, de partage et de valorisation de nos richesses culturelles.

« Notre culture est notre identité, notre héritage et notre force ; elle mérite d'être connue, portée et transmise par chaque génération », souligne le Leader de Jeunesse.

Il invite les jeunes de toutes les provinces, de toutes les communautés et de tous les horizons à prendre pleinement part à cette célébration nationale.

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Pour lui, la jeunesse ne doit pas être seulement spectatrice de la culture, mais en devenir l'une des principales actrices et ambassadrices.

Arts, langues, traditions, musique, danse, gastronomie, savoir-faire et créations contemporaines constituent autant de richesses que les jeunes doivent contribuer à préserver et à faire rayonner.

« L'avenir de notre culture se trouve entre les mains de la jeunesse : à nous de la faire vivre, de la moderniser et de la transmettre sans jamais perdre son authenticité. »

Cette fête doit ainsi être l'occasion de renforcer la fierté d'appartenir à une nation riche de sa diversité culturelle.

Emmanuel Obakamba Ombana Invite donc chaque jeune à venir célébrer, partager et faire découvrir ce que le Gabon possède de plus précieux : son identité et sa diversité.

Rendez-vous du 21 au 23 août à l'Avenue Jean-Paul II, au lieu-dit Martine Oulabou, pour célébrer ensemble une culture vivante, plurielle et portée par sa jeunesse.