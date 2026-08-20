Gabon: Le Président de la République réaffirme son soutien à une transition apaisée et au retour à l'ordre constitutionnel

Au lendemain de la célébration du soixante-sixième anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu ce jour le Général de Division Horta Inta A Na Man, Président de la Transition de la République de Guinée-Bissau, en visite de travail et d'amitié.

À son arrivée, le Président bissau-guinéen a été accueilli avec les honneurs militaires, suivis d'un défilé pédestre et motorisé de la Garde républicaine. Un moment symbolique a ensuite marqué cette visite avec la remise de la flamme au Président de la Transition bissau-guinéenne. Ce geste solennel a illustré la reconnaissance du modèle gabonais de transition et l'accompagnement fraternel du Gabon dans le processus engagé en Guinée-Bissau depuis 2025.

Les deux Chefs d'État ont ensuite tenu une séance de travail élargie à leurs délégations respectives. Au cours de cet échange, le Président de la République a réaffirmé la disponibilité du Gabon à accompagner la Guinée-Bissau dans la conduite de sa transition, en s'appuyant sur l'expérience gabonaise fondée sur la méthode, la discipline républicaine et le respect du chronogramme.

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Saluant les avancées enregistrées par les autorités bissau-guinéennes, le Chef de l'État a encouragé son homologue à poursuivre le processus jusqu'à l'organisation d'élections libres, transparentes et apaisées, indispensables pour restaurer la crédibilité internationale, renforcer la stabilité nationale et ouvrir la voie au développement et aux investissements.

Le Président de la République a rappelé que la Guinée-Bissau prévoit l'organisation de son référendum constitutionnel dans les prochains mois, avant la tenue de l'élection présidentielle annoncée pour le 6 décembre 2026. Il a souligné que la réussite de ce calendrier constitue une étape essentielle pour le retour durable à un ordre constitutionnel civil.

Pour sa part, le Général de Division Horta Inta A Na Man a exprimé sa gratitude au Chef de l'Etat pour l'accueil réservé à sa délégation et pour l'invitation à prendre part aux célébrations de la fête nationale gabonaise. Il a salué les liens historiques d'amitié et de fraternité entre les deux peuples et a insisté sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la préservation de la biodiversité, de la lutte contre les changements climatiques et de la formation professionnelle des jeunes.

Les deux parties ont convenu de renforcer les mécanismes de concertation entre leurs gouvernements afin de traduire leur volonté politique en actions concrètes au bénéfice des populations.

À travers cette rencontre, le Gabon confirme son engagement en faveur de la paix, de la stabilité et du retour à l'ordre constitutionnel sur le continent. Fort de son expérience de transition, le Président de République entend poursuivre son accompagnement des processus de transition africains, en privilégiant le dialogue, le respect des engagements et l'organisation d'élections crédibles, transparentes et apaisées.