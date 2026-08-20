Tunisie: Tunis - La municipalité examine les demandes d'attribution de logements municipaux

La commission spéciale chargée de la gestion du patrimoine municipal de Tunis a examiné plusieurs dossiers relatifs aux logements municipaux vacants ainsi que des demandes d'attribution formulées par des personnes sollicitant un logement social.

La commission a tenu sa première réunion mercredi au Palais municipal de la Kasbah, selon un communiqué publié par la Municipalité de Tunis sur sa page officielle Facebook.

Des critères juridiques, sociaux et humains

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La réunion a été consacrée à la présentation, à l'étude et à l'examen des différentes demandes déposées.

Selon la municipalité, les dossiers doivent être traités selon une approche prenant en considération les dimensions juridiques, sociales et humaines, conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.

L'objectif affiché est d'assurer une meilleure gestion du patrimoine immobilier municipal et de faire en sorte que les logements disponibles soient attribués aux personnes répondant aux critères requis.

Renforcer la transparence dans l'attribution des logements

Cette première réunion a également permis de coordonner l'action des différents intervenants concernés par ces dossiers et d'harmoniser les approches en matière de gestion des logements municipaux.

La Municipalité de Tunis entend ainsi renforcer la transparence et l'efficacité dans la gestion des logements municipaux, tout en consolidant la dimension sociale de son action.

La question des logements vacants constitue en effet un enjeu important dans un contexte marqué par une forte demande en matière de logement social.

Plusieurs administrations représentées

La réunion a été présidée par Samah Daldoul, chargée de la gestion de la Municipalité de Tunis.

Ont également participé aux travaux la déléguée auprès du gouvernorat de Tunis chargée des affaires sociales, la déléguée de la Médina, une représentante de la Direction régionale des Domaines de l'État et des Affaires foncières ainsi que plusieurs cadres municipaux concernés par la gestion de ces dossiers.