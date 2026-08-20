Tunisie: Eau dessalée à domicile - Un chercheur met en garde contre une consommation excessive

20 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le recours aux appareils de dessalement domestique se développe auprès des familles tunisiennes soucieuses d'améliorer la qualité de l'eau du robinet. Mais cette pratique nécessite certaines précautions, notamment lorsque le processus élimine une grande partie des sels minéraux présents dans l'eau.

Le professeur et chercheur au Centre de recherches et des technologies des eaux, Hamza Fil, a ainsi mis en garde contre la consommation excessive d'une eau dessalée à domicile et quasiment dépourvue de sels minéraux.

Selon lui, le processus de dessalement peut conduire à l'obtention d'une eau dont la teneur en sels est extrêmement faible, voire quasiment nulle. Il estime que la consommation prolongée de ce type d'eau pourrait avoir des effets défavorables sur la santé à moyen ou à long terme.

Hamza Fil a rappelé, à ce titre, que les caractéristiques de l'eau destinée à la consommation doivent prévoir une certaine teneur en sels minéraux, indiquant qu'elle ne devrait pas être inférieure à 0,2 gramme par litre. Il a, par conséquent, appelé les citoyens à éviter de consommer exclusivement une eau dessalée et totalement dépourvue de sels.

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Une solution : mélanger l'eau dessalée et l'eau filtrée

Pour maintenir une certaine teneur en sels minéraux, le chercheur propose de mélanger trois quarts d'eau dessalée à un quart d'eau du robinet préalablement filtrée.

Cette solution reste toutefois conditionnée, selon lui, à la qualité de l'eau du robinet utilisée et à la conformité des filtres installés dans les foyers. Le choix et l'entretien des dispositifs de filtration constituent donc également des éléments importants à prendre en considération.

Le recours aux unités de dessalement domestique s'inscrit dans un contexte où de nombreuses familles cherchent à améliorer la qualité de l'eau consommée à domicile, notamment en réduisant sa teneur en impuretés et en sel.

À retenir : le dessalement domestique peut réduire fortement la teneur en sels minéraux de l'eau. D'où l'importance, selon le chercheur, de ne pas systématiquement consommer une eau totalement déminéralisée et de veiller à la qualité de l'eau ainsi qu'aux dispositifs de filtration utilisés.

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