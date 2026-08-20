Tunisie: Kasserine - Des habitants bloquent une route pour réclamer de l'eau potable et des projets de développement

20 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Des habitants de la région de Fajj Hadid, relevant du gouvernorat de Kasserine, ont bloqué la route reliant Hassi Ferid à Kasserine, pour protester contre ce qu'ils considèrent comme le retard et l'abandon de plusieurs projets de développement.

Les protestataires dénoncent notamment la suppression de 5,5 kilomètres du projet prévu dans le sud du gouvernorat, ainsi que le retard enregistré depuis plusieurs années dans la réalisation du projet d'approvisionnement en eau potable.

Ils réclament également la fourniture d'eau potable, le revêtement de plusieurs pistes et l'achèvement des projets de développement programmés dans la région.

Les manifestants ont, par ailleurs, appelé à la révocation du délégué de la région, selon leurs déclarations.

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