Sénégal: Pré-qualifications JO 2028 - Le pays s'incline face au Mexique (65-79)

Dakar — L'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal a subi son deuxième revers dans le cadre du tournoi de pré-qualification aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028, après sa défaite (65-69) face au Mexique, jeudi à Guadalajara, pour le compte de la deuxième journée dudit tournoi.

Le Sénégal s'était déjà incliné face au Canada (72-57), lundi, pour son entrée dans ce tournoi de pré-qualification olympique.

Les Lionnes ont pourtant bien entamé la rencontre contre le Mexique, prenant rapidement les devants. Mais devant leur public, les Mexicaines n'ont pas tardé à réagir. Portées notamment par leur adresse sur les tirs primés, elles ont progressivement pris le contrôle du match.

Les Sénégalaises ont tenté de réagir, mais ont manqué de nombreux paniers faciles. Elles ont surtout manqué d'agressivité, courant derrière le score durant toute la première période sans jamais parvenir à réduire l'écart. À la mi-temps, le Mexique menait 40-28.

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La prestation des Sénégalaises a été meilleure en seconde période, au cours de laquelle les Lionnes ont remporté les troisième (22-13) et quatrième quart temps (24-17). Elles ont même mieux terminé la partie. Une réaction toutefois insuffisante pour inverser la tendance et éviter une deuxième défaite.

La satisfaction, côté sénégalais, est sans doute venue de Cierra Dillard, meilleure marqueuse de la rencontre avec 26 points, et de Khadija Faye, auteure de 19 points. Les deux joueuses ont su tirer leur épingle du jeu malgré un match compliqué.

Les Lionnes (2 points), troisièmes derrière le Canada (4 points) et le Mexique (4 points), disputeront leur dernier match, jeudi à 23 h 30 GMT, face aux Philippines, qui ferme le classement avec deux points également.