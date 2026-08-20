Sénégal: Les députés planchent sur un projet de loi pour la protection des infrastructures critiques et à la sécurité numérique

Dakar — Les députés examinent, ce jeudi, le projet de loi nº25/2026 relatif à la protection des Infrastructures d'Information Critiques (IIC) et à la sécurité numérique visant à mettre en place un cadre juridique global consacré à la sécurité des systèmes d'information pour hisser le Sénégal au niveau des meilleurs standards internationaux.

Le projet "vise à mettre en place un cadre juridique global consacré à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information utilisés pour fournir des services au Sénégal", a expliqué le ministre des Télécommunications et du Numérique, Samba Diouf devant l'intercommission constituée de la Commission de la Culture et de la Communication et la Commission des Lois de la Décentralisation.

"L'ensemble des activités administratives, économiques et sociales, rendues plus performantes grâce à l'usage des TIC, sont toutefois exposées, (...) aux menaces inhérentes au cyberespace, notamment le terrorisme, l'espionnage, le piratage informatique et les risques liés à la négligence humain", peut-ont lire dans le document de l'Assemblée nationale citant le ministre.

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"Pour se prémunir contre ces menaces, notre pays s'est doté d'un cadre juridique couvrant notamment les domaines de la confiance numérique, du contrôle réglementaire de la cryptographie, de la protection des informations sensibles de l'État, des communications électroniques, des transactions électroniques et de la lutte contre la cybercriminalité", a expliqué Samba Diouf.

Il signale que malgré des avancées "le cadre juridique existant présente encore certaines limites qu'il convient de combler afin de renforcer le niveau de sécurité numérique au Sénégal et de le hisser au niveau des meilleurs standards internationaux".