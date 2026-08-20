Sénégal: Retour sur les 10 chapitres du 'Burda', hommage de Bussaïri au Prophète sur un air mélodieux

Dakar — Les corps se balancent d'un mouvement lent, d'avant en arrière pour les uns, de gauche à droite pour les autres, tels des coups d'épaule. C'est ainsi que les disciples tidianes psalmodient les vers sublimes du "burda", qui donne le ton de la célébration de la naissance du prophète Mohamed (PSL), prévue le 25 août prochain, à Tivaouane.

En cercle, ils chantent les vers de la Qasida al-Burda ou "l'Ode du Manteau", un poème classique du XIIIe siècle écrit en l'honneur du Prophète Mohamed par l'Egyptien Al-Busaïri (1212-1296).

Dans le cadre du Mawlid ou Gamou 2026 à Tivaouane, l'Agence de presse sénégalaise (APS), guidée par Babacar Diakhaté, membre de la Cellule Zawiya Tidiane et de la Commission culturelle du Gamou, épluche les 160 vers et les 10 chapitres de ce poème considéré comme l'un des textes de louange prophétique les plus célèbres, récités et mémorisés dans le monde musulman.

Chapitre 1 : De la poésie amoureuse et des plaintes sentimentales (al-ghazal wa shakwa al-gharâm)

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L'auteur, l'imam Busaïri, utilise ici les codes de la qasida classique arabe pour exprimer la nostalgie, la douleur de la séparation et l'émoi amoureux, servant d'introduction poétique à son attachement profond au Prophète Mohamed.

Le poète se plaint de l'insomnie et de la trace des larmes, posant un décor de nostalgie pure. Cette plainte amoureuse n'est pas mondaine, mais constitue le premier pas d'un cheminement spirituel où l'amour terrestre et la nostalgie des origines se transforment en une dévotion absolue.

Cette dévotion se manifeste aussi dans la déclamation des vers par les disciples, parfois les yeux mi-clos qui n'ont rien d'une somnolence ni d'une absence, mais relève d'une ferveur pour le préféré de tous : Mohamed.

Chapitre 2 : Mise en garde contre les errances de l'âme

Ce chapitre aborde le combat spirituel contre l'ego (nafs) et les penchants terrestres blâmables. Ici, l'auteur parle à lui-même. Il accuse son "nafs"/âme qui le pousse au péché. Il parle de la jeunesse, des plaisirs, des tentations qui éloignent de Dieu. Il demande pardon et dit qu'il faut combattre ses désirs pour se rapprocher du Prophète. C'est un appel à la repentance.

Entre autres thèmes principaux développés dans ce chapitre, figurent en bonne place la critique de l'ego, l'illusion de la jeunesse, la faiblesse humaine. Des thèmes couchés en vers et rendus par des voix en concert, des accords, une harmonie et des envolées à gorge déployée, défiant des enregistrements en studio.

Chapitre 3 : Éloge du Prophète

C'est dans ce chapitre charnière que le poète prononce, pour la toute première fois, le nom béni de Mohamed (PSL), marquant le coeur spirituel de son oeuvre.

Le chapitre 3 de Al-Burda scande le nom du Prophète Mohamed (PSL) avec 30 vers poétiques mettant en avant sa dévotion et sa perfection spirituelle. Ce texte, riche en métaphores, décrit le Prophète comme le maître des mondes et la meilleure des créatures, offrant aux lecteurs une expérience spirituelle profonde. Cette mélodie synchronisée, comme du papier à musique, donne des frissons à ses auditeurs.

Il évoque la courbe de descendance du Prophète (PSL) et l'assimile à la créature la plus noble de toute espèce humaine et surhumaine. Il parle du caractère véridique du messager d'Allah, ses attributs d'humanisme inégalables entre autres. Il évoque l'ami de Dieu comparé à un soleil éblouissant et à la pleine lune qui sauva l'humanité le jour du jugement dernier.

Chapitre 4 : De sa nativité... Dieu le bénisse et le sauve

Ce chapitre de l'imam Boussaïri est consacré à la naissance bénie du Prophète Mohamed (PSL) et aux signes miraculeux qui l'ont accompagnée, témoignant de la pureté de ses origines et de l'annonce de sa venue.

Il fait ainsi les éloges du messager sur sa naissance considérée comme un événement d'exception pour sa communauté et toutes celles des autres. Il évoque également la noblesse de ses origines. A l'annonce de la bonne nouvelle, l'auteur révèle que tout esprit maléfique perdit raison et les démons furent complètement en déroute.

Al Boussaïri décrit la naissance du Sceau des Prophètes comme une lumière apparue dans le monde. Il montre que sa venue a été annoncée et qu'elle a changé l'histoire.

Chapitre 5 : Ses miracles ou Mu'jizat

Ce chapitre 5 de la Qasida al-Burda de l'imam al-Busaïri est consacré aux miracles du Prophète Mohamed (PSL). Il y détaille les signes extraordinaires qui ont accompagné la mission prophétique, illustrant la grâce divine accordée à Mohamed (PSL) à travers des phénomènes naturels soumis à son appel.

Entre autres miracles dans ce chapitre, l'auteur évoque l'exemple du gros nuage qui le suivait par-dessus la tête pour le protéger constamment de la chaleur intense à l'image du soleil au zénith. Le pigeon venu nicher à l'entrée de la grotte dans laquelle ils s'étaient réfugiés, lui et son compagnon Aboubakr, ainsi que l'araignée avec sa gigantesque toile à l'entrée du lieu de refuge, alors que l'Elu de Dieu était poursuivi par les mécréants. Selon le poète, ces miracles prouvent sa prophétie et son rang élevé auprès de Dieu.

Chapitre 6 : Le Coran, un miracle intemporel au coeur de la foi et de la transmission du savoir islamique

Les spécialistes des sciences islamiques rappellent que la tradition musulmane accorde une place essentielle au Tadabbur, la méditation réfléchie des versets. La lecture du Coran ne se limite ainsi pas à la récitation ; elle invite le croyant à développer sa réflexion, à observer les signes de la création et à traduire les enseignements divins dans son comportement quotidien.

À Tivaouane, la capitale de la Tidjanya au Sénégal, cette tradition se perpétue à travers les "daaras" (écoles coraniques), qui jouent un rôle central dans la transmission du savoir coranique, de la langue arabe et des valeurs morales. Lors du Gamou, les séances de récitation, d'exégèse et de méditation du Coran occupent une place importante dans les enseignements dispensés aux fidèles, rappelant la dimension universelle et intemporelle du message coranique.

Chapitre 7 : Al-Isra wal-Mi'raj : un événement fondateur qui consacre la prière et l'universalité du message de l'islam

Al-Isra wal-Mi'raj, l'évènement qui retrace le voyage nocturne et l'ascension céleste du Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui), occupe une place centrale dans la tradition islamique. Au-delà de sa dimension miraculeuse, il constitue un fondement de la théologie musulmane, de la pratique religieuse et de la continuité du message monothéiste.

Selon les sources islamiques, ce voyage intervient après l"'Année de la Tristesse", marquée par la disparition de Khadija, épouse du Prophète, et de son oncle Abou Talib. Considéré comme une consolation divine, il rappelle que les épreuves les plus difficiles peuvent précéder une élévation spirituelle.

Pour les spécialistes des sciences islamiques, Al-Isra wal-Mi'raj demeure un rappel permanent de la proximité entre le croyant et son Seigneur à travers la prière, de l'unité du message prophétique et la force de la foi face aux épreuves et aux doutes.

Chapitre 8 : Du Jihad et des campagnes militaires

Ce chapitre décrit l'attitude héroïque du Prophète Mohamed (PSL) sur les champs de bataille et la terreur inspirée aux ennemis de la foi. Il a fait face aux adversaires avec un courage inébranlable dans chaque combat. D'ailleurs, la simple nouvelle de sa mission prophétique sème la panique chez les mécréants, comparés à un troupeau surpris.

En somme, le poème montre comment le secours divin a accompagné les musulmans malgré leur infériorité numérique face aux coalisés.

"La nouvelle de son envoi a alarmé le coeur des ennemis, tout comme un rugissement d'un fauve fait sursauter et fuir les moutons imprudents", écrit l'imam Bussaïri.

A l'en croire, le Prophète (PSL) a continué à les affronter courageusement sur chaque champ de bataille jusqu'à ce qu'ils soient massacrés par des lances comme de la viande dans une boucherie.

Pour illustrer l'engagement et la détermination qui avaient animé le Prophète (PSL) et ses compagnons, l'imam Bussaïri explique que les lames blanches des armes qu'ils avaient par devers eux étaient devenues, à leur retour du champ de bataille, pourpres après avoir atteint les combattants aux cheveux noirs flottants de l'ennemi.

Chapitre 9 : L'Istighfar et l'intercession prophétique, fondements d'une spiritualité tournée vers le renouveau moral

La demande de pardon (Istighfar) et le recours à l'intercession du Prophète Mohamed (PSL) demeurent des piliers essentiels de la spiritualité islamique, particulièrement dans la tradition tidiane, où ils nourrissent une quête permanente de purification intérieure, d'espérance et de perfection morale.

Dans l'enseignement des maîtres soufis, le repentir est présenté comme un acte de foi qui invite le croyant à reconnaître sa fragilité devant Dieu et à renouer avec Lui dans la sincérité. Plus qu'une simple invocation, l'Istighfar est considéré comme un exercice quotidien de purification du coeur et d'élévation spirituelle.

Les érudits rappellent que cette démarche s'accompagne d'une profonde confiance en la miséricorde divine et ouvre la voie à un renouvellement constant de la relation entre le fidèle et son Créateur.

La tradition spirituelle accorde également une place importante à l'intercession prophétique (Shafa'a), expression de l'amour et de l'attachement des musulmans envers le Prophète Mohamed (PSL). Dans l'héritage religieux de Tivaouane, ce recours spirituel est perçu comme une manifestation de l'espérance en la grâce divine et de l'attachement au modèle éthique incarné par le Messager de l'islam.

Chapitre 10 : Al-Munajah, l'ultime élévation spirituelle entre supplication divine et amour du Prophète (PSL)

Au terme de son oeuvre, l'auteur ouvre la porte de l'Al-Munajah, une invocation profonde où l'âme se dépouille de toute prétention pour se tourner avec humilité vers Allah, dans une quête de pardon, de miséricorde et de proximité divine.

Dans ce chapitre, l'auteur exprime également son attachement indéfectible au Prophète Mouhamed (PSL), dont il célèbre la noblesse, la lumière et la mission universelle. Son amour pour le Messager d'Allah apparaît comme un fil conducteur, une source d'inspiration et un refuge pour les coeurs en quête de sérénité.

Foyer historique de la confrérie tidjane au Sénégal, Tivaouane perpétue depuis plusieurs générations cette tradition à travers les enseignements de Bussaïri dont les écrits continuent d'inspirer les fidèles dans leur cheminement spirituel.