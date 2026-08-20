Sénégal: Les sujets mêlant politique et gouvernance au menu

Dakar — Les quotidiens parvenus jeudi à l'Agence de presse sénégalaise traitent de divers sujets dont le "blocage" des dernières propositions de loi de la majorité parlementaire.

"Au lendemain de la saisine du Conseil constitutionnel par le gouvernement contre la proposition de loi portant réforme du régime juridique des crédits spéciaux", le parti Pastef, majoritaire à l'Assemblée nationale, "a vivement réagi", rapporte Sud Quotidien.

"Face à la démarche du gouvernement, écrit le journal, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale a contesté aussi bien le fondement juridique du recours, que sa propre portée politique", à l'occasion d'un point de presse tenu mercredi.

Les responsables du parti Pastef ont accusé, à cette occasion, "l'exécutif de chercher à entraver l'exercice, par l'Assemblée nationale, de son pouvoir de contrôle sur les fonds spéciaux et de revenir sur des engagements pris devant les Sénégalais".

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"Des gnons pour des histoires de pognon", lit-on à ce sujet à la une de Walfquotidien. "Ils y sont allés à fond la caisse. Alors que tout est urgent dans le pays, notre personnel politique s'étripe sans pudeur sur des histoires de foin : les fonds politiques, secrets, spéciaux et autres magots hors de contrôle", se désole la publication.

Walfquotidien note, à ce propos, un "grand hiatus avec l'éthique, la pureté et le grand nettoyage de cette caisse noire vendus au peuple qui a toujours bon dos dans ses goinfreries". L'info, pour sa part, affiche sur le même sujet : "Pastef sort les griffes et défend sa 'transparence"'.

Le quotidien revient ainsi sur le point de presse tenu par le Bureau politique de Pastef, lors duquel les responsables de cette formation politique se sont prononcés "sur plusieurs sujets brûlants de l'actualité : hausse des prix des hydrocarbures, gestion des fonds sociaux, déclaration de patrimoine et tensions politiques".

"Les responsables du parti d'Ousmane Sonko", ancien Premier ministre et actuel président de l'Assemblée nationale, "ont défendu la ligne de transparence qu'ils disent porter depuis leur accession au pouvoir", écrit L'info.

"Le Pastef fonce sur Diomaye", affiche le quotidien L'As, selon lequel le parti majoritaire à l'Assemblée nationale "ne décolère pas [après] la suspension de la séance plénière sur la proposition de loi portant sur les crédits spéciaux qui devait se tenir hier" mercredi au Parlement.

"Pour les députés de la majorité, cette suspension n'est prévue par aucun texte. Mais, pour eux, il s'agissait d'une manoeuvre de l'exécutif pour envoyer la gendarmerie déloger les députés de l'Assemblée nationale", indique L'As.

Tribune, sur un tout autre sujet, note que l'édition 2026 du Mawlid, qui commémore l'anniversaire de la naissance du prophète Mouhammad (PSL), sera célébré "dans la dèche". "L'inflation des prix ajoutée à la crise économique affecte la fête", écrit cette publication, non sans ajouter que le pouvoir d'achat des ménages "se dégrade de jour en jour".

Le Soleil, en ce qui le concerne, fait évader ses lecteurs jusqu'à Kafountine, dans la région de Ziguinchor (sud), à la découverte de l'île de Hilol, qui résista aux colons français.

"Situé dans l'estuaire du fleuve Casamance, Hilol est un village des îles Karone, dans la commune de Kafountine [qui dépend du département de Bignona]. C'est dans cet archipel que le capitaine Aristide Protêt, officier de l'infanterie de marine française", a été "mortellement atteint par la flèche d'un guerrier koroninka", rapporte Le Soleil.

"Accéder à Hilol", de nos jours, "est une véritable aventure combinant routes cahoteuses et transport fluvial à travers un labyrinthe de bolongs", ajoute le journal.