Sénégal: Rufisque - Lancement des travaux de finalisation du tronçon entre la Route nationale et la mer

20 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Rufisque — Le maire de Rufisque, Oumar Cissé, a procédé mercredi au lancement des travaux de finalisation du tronçon reliant la Route nationale à la mer, un projet d'un coût de 278 455 220 de francs CFA, réalisé dans le cadre du Programme d'assainissement liquide municipal (PALM).

"Aujourd'hui, Rufisque reprend en main son assainissement. Ce n'est pas seulement un chantier. C'est un acte de transformation et de souveraineté locale. Rufisque écrit une nouvelle page de sa renaissance urbaine", a déclaré l'édile.

Il intervenait au terme du lancement de ce projet qui prévoit la construction de deux cellules annexes aux ouvrages existants entre la Route nationale et la rue Ousmane Socé, ainsi que trois nouvelles cellules de 3,10 mètres de largeur chacune jusqu'à la mer.

"Il s'agit d'un canal de 300 mètres d'une largeur de 11 mètres pour un coût de 278 millions sur fonds propres de la ville de Rufisque. Avec ces travaux, nous sommes en train de parachever ce processus de décolonisation de l'assainissement de la ville qui gardait un système hérité des colons", a-t-il expliqué.

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M. Cissé a rappelé qu'en 2011, l'Etat du Sénégal avait voulu réaliser le plus grand canal de Rufisque sur plus de 1 200 mètres.

"Il a réalisé 900 mètres. Il restait ces 300 mètres du canal de l'est qu'il fallait englober. Ces travaux de ce canal ont été arrêtés depuis 2014", a-t-il indiqué.

"C'est ce chantier que nous allons terminer. C'est pourquoi ce projet est très important. C'est pour nous, un grand jour. Ce que nous sommes en train de réaliser est extraordinaire", a ajouté le maire de Rufisque, précisant que l'ouvrage sera réalisé en béton armé, avec des caractéristiques adaptées pour garantir sa solidité, sa durabilité et sa performance hydraulique.

Il a assuré que le projet prévoit également l'élargissement de l'exutoire pour accélérer l'évacuation des eaux vers l'océan, ainsi que le raccordement des points d'admission des rues Adama Lo et Ousmane Socé.

"Le projet vise à mieux évacuer les eaux, réduire les stagnations, limiter les nuisances et renforcer la protection des populations pendant l'hivernage. Ce chantier s'inscrit dans une stratégie plus large de modernisation de l'assainissement de Rufisque", a dit M. Cissé.

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