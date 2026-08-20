Sénégal: Gamou de Tivaouane - Mouhamadou Makhtar Cissé préconise un comité de veille pour anticiper sur les difficultés

Tivaouane — Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a préconisé la mise en place d'un comité de veille, chargé de suivre et d'anticiper sur les éventuelles difficultés qui pourraient survenir avant et pendant le Gamou de Tivaouane.

Venu présider une rencontre d'évaluation consacrée à la préparation du Gamou, mercredi, il a notamment rappelé les enjeux logistiques et sécuritaires de cet événement religieux, insistant en même temps sur l'urgence d'accélérer les opérations de terrain, avant la tenue de ce grand rassemblement prévu le 25 aout prochain.

Selon le ministre, la visite de courtoisie du président de la République prévue, vendredi, chez le khalife général des Tidianes, marque le démarrage des principales activités liées au Gamou.

En présentant l'état d'exécution des engagements pris par les services de l'Etat à travers ses différents démembrements, Khalifa Niang, responsable du comité d'organisation des évènements religieux au sein du COSKAS, a évoqué "des avancées" dans les domaines de l'énergie, de l'assainissement, de l'hydraulique, de la voirie et des télécommunications.

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Il a fait savoir que la Senelec, la société nationale d'électricité, a mobilisé le matériel prévu et achevé plusieurs travaux d'extension du réseau, avec notamment la livraison de 31 transformateurs et la conversion au triphasé d'installations.

Il en est de même avec l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) qui a déployé plus de 30 camions hydro-cureurs pour le curage préventif des réseaux, des fosses et le traitement des eaux usées. Ces opérations ont été menées de nuit dans les zones considérées comme prioritaires, selon M. Niang.

Un dispositif de camions-citernes est prévu, afin de ravitailler les quartiers et sites d'accueil et d'intervenir dans les zones exposées aux inondations.

Le comité d'organisation souligne également que les quartiers identifiés comme prioritaires par les services de santé ont bénéficié d'un raccordement en eau.

Une dotation complémentaire a été annoncée pour répondre à la forte demande durant le Gamou, a-t-on appris lors de cette rencontre.

Les opérations de voirie portent sur le nivellement, le terrassement et le remblaiement des axes stratégiques devant accueillir les fidèles et les engins lourds.

Sur le plan des télécommunications, Sonatel a renforcé son réseau et déployé de nouvelles antennes relais afin d'assurer une meilleure couverture pendant le Gamou.

Malgré les avancées enregistrées, le ministre de l'Intérieur a relevé que l'assainissement et la gestion des eaux pluviales constituent l'un des principaux défis en cette période d'hivernage.

Mouhamadou Makhtar Cissé a reconnu que tous les objectifs n'étaient pas encore atteints, nonobstant des avancées importantes dans la mise en oeuvre des directives du chef de l'Etat.

Il s'est toutefois voulu rassurant quant à la maîtrise globale de la situation.

S'exprimant au nom du khalife Serigne Babacar Sy Mansour, Serigne Habib Sy Mansour a salué l'engagement des autorités dans les préparatifs, appelant toutefois à la mise en oeuvre d'un programme durable de réhabilitation de Tivaouane, au-delà du Gamou.

Selon lui, le khalife souhaite qu'au-delà de cet événement, "un travail durable soit entrepris pour la ville". "Tivaouane en a besoin", a-t-il insisté.

Il a souligné l'urgence de la situation en matière d'assainissement et de voirie, déplorant l'état de dégradation de plusieurs infrastructures.

"Tout est à reprendre, tout est dégradé. Nous vous demandons de plaider la cause de Tivaouane pour son assainissement. C'est une urgence", a-t-il ajouté.

Le représentant du khalife a aussi sollicité l'intervention d'Ageroute pour la réhabilitation des routes et demandé le renforcement des opérations de nettoiement et de désinfection.

Serigne Moustapha Sy Al Amine a, pour sa part, attiré l'attention des autorités sur la fréquence des coupures d'électricité notées ces temps-ci à Tivaouane.

"Ça coupe, ça rallume, ça recoupe, ça rallume... Et tout cela risque d'endommager le matériel des fidèles", a-t-il déploré, demandant qu'une solution soit trouvée avant l'arrivée massive des fidèles.

Le marabout a, en outre, relevé des perturbations dans la distribution d'eau courante, notamment dans les quartiers de Boune et Bouleyda. Certains secteurs sont privés d'eau depuis dimanche, a-t-il relevé.

Il a, par ailleurs, alerté sur l'état de dégradation de certaines routes et du dallage, exprimant des inquiétudes quant à l'aménagement de points bas susceptibles de favoriser la stagnation des eaux de pluie.

Les représentants du khalife ont aussi plaidé pour une meilleure concertation dans l'exécution des programmes destinés à Tivaouane.

"Si vous souhaitez nous impliquer, parlez-nous franchement", a lancé Serigne Moustapha Sy Al Amine, estimant que les responsables religieux doivent être clairement informés des interventions réalisées en leur nom.

Les transporteurs appelés à la prudence

Les participants à cette rencontre préparatoire ont aussi abordé la question de la sécurité des fidèles, Serigne Habib Sy Mansour soulignant l' "attention particulière" que le chef religieux accorde aux transporteurs et chauffeurs chargés d'acheminer les fidèles vers Tivaouane. Il les a appelés à la prudence, au repos et à la sérénité au volant.

"Le risque zéro n'existe pas, mais Dieu peut nous en préserver", a-t-il rappelé, invitant les conducteurs à adopter une conduite responsable afin de réduire les risques d'accidents.

Outre la mise en place d'un comité de veille pour le Gamou de cette année, le comité d'organisation a préconisé que les travaux techniques sur les prochaines éditions soient planifiés au moins six mois à l'avance.

Cette anticipation devrait permettre aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux sociétés nationales et aux responsables du comité d'organisation de mieux coordonner leurs interventions et d'éviter que les travaux urgents ne soient concentrés dans les derniers jours précédant le Gamou, indique-t-on.