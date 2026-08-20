Sénégal: Matam - Ousmane Diagne réaffirme l'engagement de l'État pour le développement de l'élevage

Matam — Le ministre délégué chargé de l'Élevage, des Productions animales et de la Souveraineté alimentaire, Ousmane Diagne, a réaffirmé l'engagement de l'État à accompagner les acteurs de l'élevage, conformément aux orientations du président de la République.

"Le président de la République nous a instruits de nous rapprocher des populations, d'être sur le terrain, à leur écoute et de prendre en charge leurs préoccupations", a-t-il déclaré, mercredi, lors d'une rencontre avec les acteurs du secteur dans la région de Matam.

En compagnie des chefs de service régional et départemental, ainsi que des présidents d'unions d'éleveurs, le ministre a indiqué que cette visite s'inscrivait dans le cadre des orientations du chef de l'État, régulièrement rappelées au gouvernement par le Premier ministre.

Selon lui, il s'agit de la deuxième visite qu'il effectue dans la région depuis sa nomination à la tête du département de l'Élevage en mai dernier.

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Cette démarche vise notamment à mieux cerner le potentiel de la région et à échanger avec l'ensemble des acteurs du secteur.

Le ministre délégué a salué le travail accompli par les services régional et départemental de l'Élevage, ainsi que l'engagement des organisations d'éleveurs de Matam en faveur du développement du secteur.

Ousmane Diagne estime que la mise en oeuvre effective des projets et programmes consacrés à l'élevage devrait contribuer de manière significative à l'atteinte de la souveraineté alimentaire du Sénégal.

Au cours de sa tournée, il a visité plusieurs unités de transformation et de production dans la région, notamment à Oréfondé, Ourossogui et Sinthiou Bamambé. Certaines de ces unités, mises en place depuis 2020, continuent de fonctionner malgré les difficultés auxquelles elles sont confrontées.

Il a salué l'engagement des femmes qui assurent le fonctionnement de ces unités et leur a réaffirmé la disponibilité de son département à les accompagner.

"Nous avons tenu à aller vers elles pour les encourager, les féliciter et leur manifester toute notre disponibilité à les accompagner", a-t-il déclaré.

À l'issue des échanges avec les acteurs du secteur, le ministre délégué a assuré que les préoccupations exprimées feraient l'objet d'un suivi et a annoncé son intention de revenir prochainement dans la région.

"Dans les plus brefs délais, c'est sûr que nous reviendrons à Matam, où il y a énormément de choses à faire", a assuré Ousmane Diagne.

Il a, par ailleurs, exprimé sa satisfaction à l'endroit des autorités administratives et des acteurs locaux pour leur mobilisation et leur collaboration dans la mise en oeuvre des politiques publiques en faveur de l'élevage.