Tunisie: EST - Imad Faraj, une recrue de plus - La variété du choix en attaque

Reghecampfs, fidèle à son football offensif, a plusieurs choix malgré le départ précipité de Bettaïeb.

L'EST est-elle gagnante au change après ce mercato intensif de l'intersaison ? Le terrain le dira et les résultats, bien entendu. Mais il y a une certitude, l'équipe a changé de look en attaque. La perte de Diarra, Diakité, Sasse, Boualia, Maacha a été compensée par des recrutements de différents profils : Ribeiro, Faraj, Fernandez, Becha, en attendant un autre renfort offensif, ce qui donne plus de solutions à l'entraîneur roumain.

Lui qui aime presser l'adversaire et jouer l'attaque à outrance parfois au détriment de la couverture et de la sécurité en défense. En attendant l'issue du cas Blaïli, l'EST va compter sur une équipe relookée en attaque à part un certain Danho, qui doit faire mieux en termes d'efficacité. Est-ce suffisant pour aborder l'Afrique et le championnat tunisien ? Probablement, oui. Quelques joueurs cadres et qui pèsent dans la construction sont encore là, à commencer par Rafiaâ, véritable créateur et première pièce maîtresse dans le jeu offensif. Jebali, Hadj Ali, Konaté, Dhaou sont encore là pour aider dans la relance.

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Toutefois, l'EST cherche un attaquant de profondeur comme Mastouri, qui peut dribbler, marquer et attiser la concurrence avec Danho. Trop d'ailiers ? Peut-être, mais un joueur comme Ribeiro peut glisser dans l'axe et jouer comme Sasse, c'est-à-dire libre et en soutien de l'avant-centre. Faraj, nouvelle recrue, est attendu pour donner des solutions sur les couloirs, lui qui vient de renforcer le secteur offensif. Il ne connaît pas le championnat tunisien, il n'a pas joué devant un public nombreux et aussi exigeant, mais dispose de bonnes qualités de percussion.

C'est à Reghecampfs de trouver la bonne osmose et la meilleure formule pour que l'EST oublie ses problèmes offensifs de la saison dernière. Il devra composer désormais sans Adel Bettaïeb, un attaquant d'expérience, qui a résilié son contrat en toute surprise.

La raison officielle est financière et réglementaire (paiement impossible en devise), mais sportivement, ce joueur avait-il le souffle et les jambes surtout (avec beaucoup de blessures contractées auparavant) pour tenir la charge du travail et pour relever la concurrence ? En tout cas, un départ mystérieux qui ne peut pas être justifié seulement par le paiement en devise (finalement, au moment de signer le contrat, le paiement et les modalités devaient être finalisés conformément à la loi). Pour le moment, l'EST peut se contenter des joueurs offensifs disponibles en attendant que Ribeiro et également Blaïli soient prêts.