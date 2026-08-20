Tunisie: Arrêt sur image - 'Pour alléger le réseau de la STEG' - Cette borne de recharge électrique à l'arrêt

19 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Prise ce mercredi 19 août 2026 dans le parking d'un centre commercial à La Marsa, cette photo illustre un paradoxe auquel la mobilité électrique tunisienne est déjà confrontée : alors que le pays s'apprête à renforcer son réseau de recharge, certaines infrastructures existantes restent soumises aux contraintes du réseau électrique.

Sur la borne destinée aux véhicules particuliers, un avis informe en effet les usagers de son "arrêt provisoire pour alléger le réseau de la STEG".

Cette situation intervient au moment où l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME) annonce le développement de nouvelles stations de recharge dans plusieurs régions, avec une implication accrue des investisseurs privés, des établissements publics et des municipalités.

L'Agence travaille également à la mise en place d'un cadre réglementaire pour organiser cette activité et envisage progressivement le recours à l'énergie solaire pour alimenter les infrastructures de recharge.

Pour la Tunisie, le défi sera ainsi de faire avancer de concert les véhicules électriques, les infrastructures de recharge et les capacités de production d'électricité renouvelable.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.