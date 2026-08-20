Tunisie: Arrêt sur image - 'Pour alléger le réseau de la STEG' - Cette borne de recharge électrique à l'arrêt

Prise ce mercredi 19 août 2026 dans le parking d'un centre commercial à La Marsa, cette photo illustre un paradoxe auquel la mobilité électrique tunisienne est déjà confrontée : alors que le pays s'apprête à renforcer son réseau de recharge, certaines infrastructures existantes restent soumises aux contraintes du réseau électrique.

Sur la borne destinée aux véhicules particuliers, un avis informe en effet les usagers de son "arrêt provisoire pour alléger le réseau de la STEG".

Cette situation intervient au moment où l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME) annonce le développement de nouvelles stations de recharge dans plusieurs régions, avec une implication accrue des investisseurs privés, des établissements publics et des municipalités.

L'Agence travaille également à la mise en place d'un cadre réglementaire pour organiser cette activité et envisage progressivement le recours à l'énergie solaire pour alimenter les infrastructures de recharge.

Pour la Tunisie, le défi sera ainsi de faire avancer de concert les véhicules électriques, les infrastructures de recharge et les capacités de production d'électricité renouvelable.