Tunisie: FIFAK 2026 - Kelibia, le cinéma amateur en mouvement

Du 23 au 29 août, Kelibia accueille la 39e édition du Festival international du film amateur de Kelibia (Fifak), portée par la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs. Héritier d'une histoire commencée en 1964, le festival poursuit sa mission de découverte, de formation et d'accompagnement des jeunes cinéastes, tout en ouvrant largement ses écrans aux créations indépendantes, estudiantines et internationales.

Du 23 au 29 août 2026, Kelibia renouera avec sa vocation de terre de cinéma à l'occasion de la 39e édition du Festival international du film amateur de Kelibia (Fifak), organisée au théâtre de plein air de la ville par la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs. Un rendez-vous qui s'inscrit dans la longue histoire d'une manifestation parmi les plus anciennes du paysage cinématographique tunisien et qui, depuis sa création en 1964, n'a cessé d'accompagner l'émergence de nouvelles générations de cinéastes.

Bien plus qu'un festival consacré au cinéma amateur, le Fifak constitue au fil des éditions un véritable laboratoire de création, de rencontres et de transmission. Sa vocation demeure de donner une visibilité aux jeunes réalisateurs, aux cinéastes indépendants et aux étudiants en cinéma, en leur offrant un espace où leurs oeuvres peuvent être projetées, discutées et confrontées à d'autres regards et d'autres expériences.

Pour cette 39e édition, l'ambition est, une nouvelle fois, de soutenir la production et la diffusion du cinéma amateur, indépendant et scolaire, tout en favorisant l'ouverture sur les expériences internationales. Le festival entend ainsi créer des passerelles entre des cinéastes venus de différents pays et issus de cultures diverses. Une manière de faire du cinéma un territoire de dialogue, mais aussi un outil de découverte et de formation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans nos archives Les influenceurs et la magie des fêtes en Tunisie : tendance ou stratégie commerciale ?Une pépinière de talents

L'un des enjeux majeurs du Fifak reste la découverte de nouveaux talents et leur accompagnement vers le monde professionnel. Le festival a, au fil de son histoire, servi de tremplin à plusieurs figures qui ont marqué le cinéma tunisien. Cette mission de détection et de transmission conserve aujourd'hui toute sa pertinence dans un paysage audiovisuel en pleine mutation, où les nouvelles générations explorent des formes, des récits et des modes de production de plus en plus diversifiés.

Le concours international occupera naturellement une place centrale dans cette édition. Il est ouvert aux courts-métrages réalisés par des amateurs, des cinéastes indépendants et des étudiants des écoles de cinéma de différents pays. Les films présentés ne devront pas dépasser 30 minutes et devront répondre aux critères de production fixés par le règlement du Fifak 2026.

Mais le festival ne se limite pas à la compétition. Projections, débats, ateliers de formation, conférences, tables rondes et rencontres cinématographiques composeront un programme destiné aussi bien aux professionnels et aux jeunes créateurs qu'au public. Des soirées et des spectacles musicaux et cinématographiques viendront également prolonger cette dimension festive et populaire.

Une histoire qui continue

En renouant avec son histoire tout en cherchant à renouveler les formes du cinéma amateur, le Fifak entend préserver ce qui constitue son identité : la liberté de création, la découverte, l'échange et la formation. Depuis 1964, le festival accompagne ainsi les mutations du cinéma et demeure un espace où de jeunes passionnés peuvent faire leurs premiers pas, expérimenter et confronter leurs regards à ceux d'une communauté cinématographique internationale.

Cette 39e édition apparaît dès lors comme un rendez-vous entre mémoire et renouvellement. À Kelibia, le cinéma amateur ne se contente pas de regarder son histoire : il continue de chercher les images et les talents qui pourraient dessiner celle de demain.

Share Post Share