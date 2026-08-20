Tunisie: Tourisme - Les recettes atteignent 4,72 milliards de dinars en Tunisie à fin juillet

La Tunisie a enregistré des recettes touristiques de 4,72 milliards de dinars depuis le début de l'année 2026 jusqu'au 10 août, en hausse de 4,82% sur un an, selon les données de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

À la même période en 2025, les recettes touristiques s'étaient établies à 4,50 milliards de dinars, soit une progression d'environ 217 millions de dinars en l'espace d'un an.

Dans nos archives 64,1% des PME bénéficiaires en 2023: un retour progressif au niveau d'avant COVIDCette évolution intervient alors que la Tunisie a accueilli près de 6 millions de touristes à fin juillet 2026, avec l'objectif affiché de franchir, pour la première fois, le seuil des 12 millions de visiteurs d'ici la fin de l'année.