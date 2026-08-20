Tunisie: Budget économique 2027 - Le pays fixe ses priorités face aux incertitudes mondiales

La Tunisie a enregistré une croissance de 2,4% de son produit intérieur brut (PIB) au cours du premier semestre 2026, tandis que plusieurs indicateurs économiques ont évolué favorablement, notamment l'inflation, le chômage et les investissements directs étrangers. Ces données ont été présentées mercredi lors d'un Conseil ministériel consacré au projet de budget économique pour 2027, présidé par la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri.

La cheffe du gouvernement a appelé, à cette occasion, à faire du projet de budget économique 2027 un instrument permettant de traduire les choix économiques et sociaux de l'État et de définir les priorités nationales, tout en assurant la cohérence avec le Plan de développement 2026-2030 et les projets de loi de finances et de budget de l'État pour 2027.

Parmi les principales orientations retenues figurent le soutien à l'investissement public et privé, l'accélération de la réalisation des projets, l'amélioration de l'environnement des affaires et le renforcement de la compétitivité de l'économie nationale.

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Selon les données présentées par le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdel Hafidh, le PIB a progressé de 2,3% au deuxième trimestre 2026. L'activité économique a également enregistré une amélioration de 1,4% par rapport au premier trimestre. Sur les six premiers mois de l'année, la croissance s'est ainsi établie à 2,4%.

Les performances restent toutefois différenciées selon les secteurs. L'agriculture a notamment enregistré une amélioration de sa production, particulièrement dans les filières des céréales et de l'huile d'olive. Les industries mécaniques et électriques ont également affiché de bonnes performances, compte tenu de leur potentiel d'exportation et de création d'emplois.

Le secteur touristique a, pour sa part, fait preuve de résilience, tandis que les investissements directs étrangers se sont améliorés.

Le chômage et l'inflation en baisse

Le gouvernement a également relevé plusieurs évolutions positives sur le plan macroéconomique, notamment le recul de l'inflation et le maintien des réserves en devises à des niveaux jugés acceptables.

Le marché de l'emploi poursuit également son amélioration. Le taux de chômage s'est établi à 14,9%, contre 15,3% au cours de la même période de l'année précédente, poursuivant ainsi la tendance baissière amorcée depuis le premier trimestre 2025.

Les investissements dans les énergies renouvelables ont également enregistré une dynamique positive.

Dans nos archives Retardataires du service national : Comment régulariser votre situation sans complications ?Pour le gouvernement, ces indicateurs traduisent la capacité de l'économie tunisienne à résister aux différents chocs internes et externes.

Un environnement international toujours incertain

Le projet de budget économique 2027 devra néanmoins être élaboré dans un contexte international marqué par une forte incertitude, un ralentissement relatif de la croissance mondiale, des tensions géopolitiques et commerciales et une volatilité des prix des matières premières et des hydrocarbures.

Le ministre de l'Économie et de la Planification a notamment relevé la multiplication des pressions sur le commerce international, les investissements et les chaînes d'approvisionnement, ainsi que la prudence des politiques monétaires à l'échelle mondiale.

Face à ce contexte, le gouvernement entend renforcer la souveraineté économique, développer les ressources propres et diversifier les sources de financement, tout en soutenant la production et l'investissement.

Le numérique et l'innovation parmi les priorités

Le Conseil ministériel a également placé la transformation technologique et numérique au coeur des priorités pour 2027.

Le gouvernement entend accélérer la transformation numérique, soutenir la recherche et l'innovation et favoriser l'émergence de nouvelles activités à forte valeur ajoutée.

La cheffe du gouvernement a, par ailleurs, appelé à accélérer la réalisation des projets publics et privés et à trancher les dossiers d'investissement en suspens. Les efforts devront être orientés en priorité vers les secteurs productifs capables de générer de la richesse et des emplois, ainsi que vers les projets présentant le plus fort impact économique et social.

La préparation du projet de budget économique 2027 devra désormais se poursuivre sur la base des données économiques, sociales et financières actualisées et des priorités du Plan de développement 2026-2030. Ces priorités devront être hiérarchisées en fonction de la maturité des projets, de leur faisabilité, de la disponibilité des financements et de leur impact économique et social.