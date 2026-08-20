Tunisie: Au pays - Les investissements étrangers bondissent de 41,7% en deux ans

Les investissements internationaux en Tunisie ont atteint, 1929,5 millions de dinars(MD), à fin juin 2026, ce qui représente une croissance de 11,5% par rapport à 2025 et 41,7% comparativement à 2024, c'est ce qui ressort des données publiées, mercredi, par l'Agence de promotion des investissements étrangers(FIPA).

Au cours de la même période, les investissements directs internationaux ont atteint le montant de 1911,8 MD. Le secteur industries manufacturières accapare 72% du total des IDE, suivi par les filières de l'énergie (19%), des services (7,7%), et de l'agriculture (1,3%).

D'après les statistiques de la FIPA, les investissements de portefeuille ont enregistré, à fin juin 2026, une hausse de 81,3% par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 17,7 MD.

Dans nos archives 64,1% des PME bénéficiaires en 2023: un retour progressif au niveau d'avant COVIDEt de préciser que ces performances confirment le retour en force de la Tunisie comme destination stratégique d'investissement, notamment, dans les secteurs à forte valeur ajoutée.

Il importe de souligner que la Tunisie table sur 4 milliards de dinars d'investissements étrangers à fin 2026, contre 3,5 milliards, en 2025.