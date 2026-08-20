Cameroun: La victoire des Indomptables à la CAN ravive les tentions entre Eto'o et le ministre des Sports

Le premier sacre continental des Lionnes indomptables, événement historique pour le football camerounais, déclenche une bataille de symboles entre Fécafoot et ministère des Sports autour de la présentation officielle du trophée, sur fond de retour annoncé de Paul Biya.

Au Cameroun, le premier sacre continental des Lionnes indomptables ouvre déjà une séquence plus politique. Mardi et mercredi, la Fécafoot et le ministère des Sports ont échangé deux correspondances divergentes sur la présentation officielle du trophée. Une polémique qui survient alors que le président Paul Biya, en séjour à l'étranger depuis plus de deux mois, est annoncé de retour au pays.

Le triomphe des Lionnes indomptables n'a pas seulement fait descendre les Camerounais dans les rues. Il a aussi ravivé les tensions autour de la place de chacun dans la célébration de ce premier titre continental.

« Prérogative » de Paul Biya

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Mardi, Samuel Eto'o sollicite une audience auprès du ministre des Sports pour qu'une délégation de la Fécafoot lui présente officiellement le trophée. Mercredi, Narcisse Mouelle Kombi oppose une fin de non-recevoir. Pour lui, la réception des championnes relève du président de la République, seul détenteur, écrit-il, de « la prérogative et du privilège solennel » de les honorer.

Le ministre rappelle avoir fait partie de la délégation du Premier ministre à Rabat et avoir ramené le trophée au Cameroun sur instructions de la présidence.

Dans cette célébration, Samuel Eto'o est resté très discret. Revenu du Maroc avec l'équipe, il n'a été aperçu ni à l'aéroport, ni lors de la parade dans Yaoundé. Le trophée lui a finalement été présenté au siège de la Fédération.

Les Lionnes ont offert au Cameroun un premier titre historique. Autour de leur coupe, un autre match se joue désormais : celui de savoir qui aura l'honneur de la brandir.