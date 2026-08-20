Sénégal: Gamou Tivaouane 2026 - « La situation est sous contrôle », assure le ministre de l'Intérieur

À moins d'une semaine du Gamou annuel de Tivaouane, prévu mardi 25 août 2026, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a présidé, à Dakar, une réunion nationale d'évaluation des préparatifs de l'événement, en présence des représentants du Comité d'organisation du Gamou (Coskas).

Après avoir transmis les salutations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, le ministre a annoncé la venue du chef de l'État à Tivaouane vendredi.

« Le président de la République est attendu vendredi à Tivaouane. Cette visite marquera le démarrage officiel des activités du comité d'organisation du Maouloud », a indiqué Mouhamadou Makhtar Cissé.

Les échanges ont notamment porté sur les contraintes liées à l'hivernage et à l'approche du Gamou. Le ministre a identifié l'assainissement comme le principal défi à relever.

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« Le plus gros défi reste l'assainissement », a-t-il souligné.

Mouhamadou Makhtar Cissé a assuré que des engagements avaient été pris par les différents services de l'État pour achever les opérations nécessaires à la bonne tenue du Gamou.

« Des efforts importants ont été fournis, même si tout n'a pas encore été bouclé à 100 %, pour assurer un bon déroulement de l'événement. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre des directives du président de la République, répercutées par le Premier ministre, Ousmane Sonko », a déclaré le ministre.

Répondant aux préoccupations exprimées par le maire de Tivaouane, la présidente du Conseil départemental, ainsi que par les membres du COSKAS et les représentants du Khalife général des Tidianes, Serigne Moustapha Sy Al Amine et Serigne Habib Sy Mansour, le ministre s'est voulu rassurant.

« Globalement, la situation est sous contrôle », a-t-il affirmé.

Il a toutefois appelé à la prudence en raison des risques de fortes pluies durant la période du Gamou.

« On ne va pas demander au Bon Dieu de ne pas pleuvoir. Nous allons plutôt Lui demander une pluie bienfaisante qui ne perturbe pas le déroulement de l'événement », a-t-il déclaré.

Les représentants du Khalife général des Tidianes se sont réjouis de la tenue de cette réunion d'évaluation, soulignant qu'elle ne s'était plus tenue depuis plusieurs années.

« Depuis 10 ans, cette réunion ne s'était plus tenue. Grâce au ministre Mouhamadou Makhtar Cissé, elle a eu lieu cette année », ont-ils indiqué.

Ils ont toutefois relevé des retards dans certains secteurs, notamment dans le domaine de l'assainissement, appelant les autorités à accélérer le règlement de l'entreprise chargée des travaux d'évacuation des eaux pluviales.

Ils ont également signalé des coupures d'eau enregistrées depuis dimanche ainsi que des perturbations du réseau électrique dans certains quartiers de Tivaouane.

Serigne Habib Sy Mansour a, par ailleurs, appelé les chauffeurs à davantage de prudence afin de prévenir les accidents durant le Gamou.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a enfin exhorté les services techniques à maintenir leur mobilisation afin de garantir la sécurité et le confort des millions de pèlerins attendus à Tivaouane.