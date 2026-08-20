Sénégal: Doudou Ndiaye Rose (28 juillet 1930 - 19 août 2015), le tambour qui a donné un rythme à l'indépendance

Le 19 août 2015, le Sénégal perdait l'une de ses voix les plus reconnaissables. Une voix qui ne parlait pas, mais qui battait.

Doudou Ndiaye Coumba Rose, de son vrai nom Mamadou Ndiaye, s'éteignait à 85 ans dans la ville qui l'avait vu naître, le 28 juillet 1930, dans l'ancien quartier de Kaye Findiw, aujourd'hui intégré à la Médina. Onze ans plus tard, son nom reste intimement lié à deux symboles majeurs de la culture nationale : le Grand Théâtre et le défilé du 4 avril.

Un patrimoine national

Issu d'une famille de griots wolof, Doudou Ndiaye Rose découvre le sabar dès l'âge de sept ans. Dans cette tradition où le savoir se transmet d'une génération à l'autre, il apprend auprès de ses aînés avant de se faire remarquer par Joséphine Baker lors de son passage à Dakar en 1959.

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L'année suivante, à l'aube de l'indépendance, il rejoint la Maison des Arts comme professeur de tam-tam. Léopold Sédar Senghor le nomme ensuite chef tambour-major du Théâtre national Daniel-Sorano. Le jeune percussionniste devient alors l'un des principaux ambassadeurs institutionnels du sabar sénégalais.

Son talent dépasse rapidement les frontières. Sous la direction de l'ethnomusicologue Herbert Pepper, il contribue à la partie rythmique de l'hymne national, dont les paroles sont signées Senghor. En 2006, l'Unesco le distingue comme « Trésor humain vivant ». Sa renommée internationale le conduit à collaborer avec des artistes comme Miles Davis, Peter Gabriel ou les Rolling Stones. Mais malgré cette reconnaissance mondiale, il reste profondément attaché à Dakar, à son quartier et à sa troupe, qu'il sera d'ailleurs le premier maître wolof à ouvrir aux femmes.

Le rythme d'une nation

S'il existe une scène où son empreinte demeure particulièrement vivace, c'est bien celle du défilé de l'Indépendance. Présent dès les premières célébrations, Doudou Ndiaye Rose en dirige les percussions pendant plusieurs décennies. Dès les années 1960, il contribue à donner au 4 avril une identité sonore proprement sénégalaise, rompant avec les codes militaires hérités de la période coloniale.

En 1975, il crée avec la chorégraphe Germaine Acogny le défilé des majorettes, autre rendez-vous devenu incontournable de la fête nationale. Depuis sa disparition, ses héritiers perpétuent chaque 4 avril cette signature rythmique sur le Boulevard du défilé.

Son héritage dépasse ainsi largement la musique. En janvier 2020, le Grand Théâtre national de Dakar est officiellement rebaptisé Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose. Un hommage à la hauteur de celui qui avait fait du tambour un langage, du sabar une fierté et du rythme un élément de l'identité sénégalaise.

Onze ans après sa disparition, Doudou Ndiaye Rose continue de vivre à travers ce qui lui était le plus cher : le son des tambours, la mémoire des Sénégalais et cette pulsation collective qui, chaque 4 avril, rappelle qu'une nation peut aussi se reconnaître à son propre rythme.