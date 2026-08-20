Sénégal: Mawlid Nabi - Dem Dikk renforce son dispositif de transport vers Tivaouane et Kaolack

À l'occasion du Mawlid Nabi, Dem Dikk déploie un dispositif spécial pour accompagner les fidèles qui se rendront à Tivaouane et à Kaolack. Dans un communiqué publié ce mercredi 19 août 2026, la société de transport public annonce la mise en circulation d'un important parc d'autobus les 23, 24 et 25 août, avec un dispositif axé sur la sécurité, le confort et l'accessibilité.

Les départs vers les deux villes religieuses sont prévus à partir des sites habituels de la compagnie, notamment la gare de Colobane, l'Arène nationale de Pikine, l'aéroport de Yoff et le stade Ngallandou Diouf de Rufisque.

Pour le retour, Dem Dikk donne rendez-vous aux fidèles le mercredi 26 août à partir de 5 heures du matin. À Tivaouane, les bus seront positionnés au site de Serigne Mansour Sy Djamil, en face du mausolée de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum. À Kaolack, le point de départ du retour sera situé en face du lycée Valdiodio Ndiaye.

Côté tarifs, le voyage est fixé à 2 500 francs CFA par personne pour Tivaouane et à 4 000 francs CFA pour Kaolack. La vente des billets se fera directement sur place.

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À travers ce dispositif, Dem Dikk entend, comme chaque année, contribuer à la mobilité des fidèles à l'occasion des grands rendez-vous religieux. La compagnie rappelle toutefois que le nombre de bagages autorisés par passager est limité.