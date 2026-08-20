Sénégal: Transparence et bonne gouvernance - L'OFNAC veut renforcer le rôle des médias et des relais communautaires

19 Août 2026
Le Soleil (Dakar)

Le président de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), Moustapha Ka, a appelé, mercredi 19 aout à Kaolack, à une implication accrue des populations dans les questions de transparence et de bonne gouvernance, notamment à travers les médias et les relais communautaires.

« La transparence et la bonne gouvernance ne doivent pas rester des sujets exclusivement discutés à Dakar ou dans les administrations centrales. Elles doivent être portées au plus près des populations », a-t-il déclaré.

Moustapha Ka s'exprimait à l'ouverture d'un atelier de renforcement des capacités des journalistes et relais communautaires des régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine sur les instruments de promotion de la transparence et de la bonne gouvernance.

Selon lui, ces acteurs constituent des « relais essentiels » en raison de leur ancrage territorial, de leur connaissance des réalités locales et de leurs contacts directs avec les populations. L'objectif est notamment de renforcer leur capacité à rendre les politiques publiques de prévention plus accessibles et mieux comprises.

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Le président de l'OFNAC a également souhaité que les deux journées de travaux permettent aux participants de mieux maîtriser les nouveaux instruments juridiques et de jeter les bases d'une collaboration durable entre l'OFNAC, les médias et les relais communautaires.

Dans cette perspective, il a annoncé la structuration d'un réseau de journalistes partenaires, l'organisation d'échanges périodiques et la mise en place d'un dispositif de suivi après l'atelier. De son côté, le gouverneur de Kaolack, Guedji Diouf, a souligné que cette rencontre intervient dans un contexte où la transparence et la redevabilité publique constituent des exigences majeures de l'action publique.

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