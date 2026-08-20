Sénégal: Gamou de Médina Baye - Le ministre du Commerce satisfait de l'approvisionnement des marchés

Les marchés de Kaolack disposent de stocks suffisants de denrées de première nécessité pour couvrir convenablement les besoins liés au Gamou. C'est le constat fait mardi 18 août par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, à l'issue d'une visite dans plusieurs marchés de la capitale du Saloum.

À quelques jours de la célébration de la Nuit du Prophète (PSL), qui devrait entraîner une forte affluence dans la ville, le ministre a voulu s'enquérir de la situation de l'approvisionnement et du niveau des prix. « Je suis à Kaolack pour vérifier et avoir une idée de la situation de l'approvisionnement du marché en denrées. Comme vous le savez, nous sommes à la veille du Gamou, un événement qui favorise la venue de plusieurs personnes.

D'emblée, je suis satisfait de ce que j'ai trouvé sur place. Que ce soit l'oignon, la pomme de terre ou l'huile, je peux dire que le marché est au point », a déclaré Serigne Guèye Diop. Le ministre s'est également félicité du comportement des commerçants, qui, selon lui, ont maintenu les prix, malgré la période de forte demande. « J'ai moi-même vérifié les prix, mais ils n'ont pas changé. Le sac d'oignons varie entre 8 000 et 8 500 francs CFA, tandis que celui de pommes de terre s'échange à 9 500 francs CFA », a-t-il indiqué.

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Selon Serigne Guèye Diop, le niveau actuel de l'approvisionnement en oignons et en pommes de terre ne justifie pas, pour le moment, une ouverture du marché aux importations. « Avec le niveau d'approvisionnement que nous avons en oignons et en pommes de terre, nous n'avons pas besoin d'ouvrir le marché », a-t-il assuré. Dans le souci de mieux conserver les productions et de limiter les pertes, le ministre a annoncé la mise en oeuvre d'un programme de construction de magasins de stockage dans les zones à fort potentiel agricole.

« Il s'agit d'un programme de 25 000 tonnes de magasins de stockage qui seront érigés dans les régions. Des zones comme les Niayes, Potou ou encore le Nord du pays sont déjà identifiées », a précisé le ministre.

Serigne Guèye Diop a, par ailleurs, appelé les commerçants au respect des prix établis. Il a annoncé que les services compétents effectueront régulièrement des contrôles sur les marchés afin de veiller à leur application. Le ministre du Commerce a enfin réitéré la disponibilité des autorités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer un bon approvisionnement des marchés et contribuer à la réussite du Gamou 2026 dans la capitale du Saloum.