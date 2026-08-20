Sénégal: Hygiène et assainissement - La Sonaged renforce son dispositif à Kaolack

L'assainissement dans la commune de Kaolack figure parmi les priorités des autorités à l'approche du Gamou. En visite hier dans la capitale du Saloum, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a annoncé un important dispositif pour assurer la propreté des différents foyers religieux.

Les autorités sont dans les derniers réglages en direction de la Nuit du Prophète (PSL). À Kaolack, le volet hygiène et assainissement occupe une place centrale dans le dispositif mis en place pour accueillir les nombreux fidèles attendus à Médina Baye. En visite hier dans la capitale du Saloum, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Aliou Gori Diouf, a annoncé d'importantes mesures pour accompagner les organisateurs.

« Médina Baye est l'un des foyers majeurs de célébration de cette fête, au Sénégal comme dans le monde, avec la venue de plusieurs personnes. Ainsi, l'État se tient aux côtés de Médina Baye pour que la fête soit une réussite », a déclaré le ministre.

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À la tête d'une importante délégation, Aliou Gori Diouf a procédé à la remise d'un lot de matériel, en présence des autorités religieuses. « Au niveau du ministère de l'Environnement, notre mission est de nous assurer que le cadre de vie est propre. Nous nous sommes déployés à travers un don de matériel de nettoiement », a-t-il indiqué. Le matériel remis est composé notamment de brouettes, de râteaux, de pelles et de divers équipements nécessaires aux opérations de nettoiement.

Le ministre a également annoncé le renforcement du dispositif humain. « Parlant de dispositif, c'est surtout la Sonaged, qui est l'une des agences du ministère de l'Environnement, qui a augmenté significativement le nombre d'agents. L'effectif a été renforcé pour faire face, aux côtés du comité d'organisation et des dahiras », a ajouté Aliou Gori Diouf.