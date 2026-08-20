Sénégal: Le pays franchit une étape décisive vers l'élimination de la maladie

Le pays s'approche de l'élimination de l'onchocercose, communément appelée « cécité des rivières ». Selon un communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la surveillance menée pendant trois ans dans les bassins de la Falémé et de la Gambie n'a révélé aucun signe de reprise de la transmission de la maladie. Une avancée qui ouvre la voie à une reconnaissance officielle par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

L'annonce fait suite à la réunion, vendredi 14 août 2026, du Comité national d'experts sur l'élimination de l'onchocercose et de la filariose lymphatique. Les experts ont examiné les résultats de la troisième année de surveillance, engagée après l'arrêt des traitements préventifs administrés aux populations.

Aucun signe de reprise

Selon le ministère de la Santé, cette surveillance avait pour objectif de vérifier que la transmission de l'onchocercose avait effectivement cessé, trois ans après l'interruption des traitements préventifs. Les résultats obtenus sont rassurants : « aucun signe de reprise de la transmission de l'onchocercose n'a été constaté dans les zones surveillées », indique le communiqué.

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Le document précise que, « selon les critères actuellement établis par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) », ces résultats confirment l'interruption de la transmission de la maladie dans les bassins de la Falémé et de la Gambie.

Transmise par la piqûre de petites mouches noires qui se reproduisent à proximité des cours d'eau, l'onchocercose est une maladie parasitaire pouvant provoquer d'importantes démangeaisons et des lésions cutanées. Dans ses formes les plus graves, elle peut entraîner une perte progressive de la vue.

Une étape avant la reconnaissance de l'OMS

Cette avancée est présentée par le ministère comme le fruit de plusieurs années d'efforts impliquant les populations, les agents de santé, les communautés locales, les programmes nationaux ainsi que les partenaires techniques et financiers.

Le Sénégal doit désormais franchir une dernière étape administrative et scientifique. Le ministère prévoit de finaliser le dossier national avant de le soumettre à l'OMS, au plus tard en décembre 2026, afin de solliciter la reconnaissance officielle de l'élimination de l'onchocercose au Sénégal.

En attendant cette reconnaissance, le ministère de la Santé appelle les populations et les professionnels de santé à maintenir leur mobilisation. L'objectif est de préserver les acquis obtenus et d'éviter toute réapparition de la maladie.