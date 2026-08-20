Ile Maurice: Trois touristes espagnols secourus après s'être égarés

Trois touristes espagnols ont été secourus hier soir, mercredi 19 août, par la Mauritius Fire and Rescue Service (MFRS), après s'être égarés aux Sept-Cascades, à Henrietta.

L'alerte a été donnée alors que les trois visiteurs, qui exploraient le site sans guide, avaient perdu leur chemin. Les éléments de la MFRS sont intervenus et ont finalement localisé les touristes vers 21 h 30.

Les trois Espagnols ont été ramenés sains et saufs. Ils n'ont subi aucune blessure et ont refusé de se soumettre à des examens médicaux.