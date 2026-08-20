Ile Maurice: Seulement 58 mm de pluie en juillet, bien en dessous des précipitations habituelles

Le mois de juillet a été particulièrement sec, avec une pluviométrie moyenne de 58 mm, soit 44 % de la normale, moins de la moitié de la quantité habituelle. C'est le deuxième mois de juillet le plus sec en 30 ans, selon la station météo de Vacoas. Le 17 juillet, une ligne d'instabilité a toutefois apporté des pluies dans l'ouest.

Les perspectives restent peu favorables : des précipitations inférieures à la normale sont prévues entre août et octobre, à environ 80 % de la moyenne, avec 86 mm attendus en août, 70 mm en septembre et 60 mm en octobre. Le SPI (indice standardisé des précipitations) affiche une valeur négative pour mai à juillet 2026 (-0,17 en moyenne) ; les pluies de fin juin n'ont pas comblé le déficit.

Côté températures, les minimales moyennes ont atteint 16,5 °C à Vacoas et 18,4 °C à Plaisance (0,5 °C de plus et de moins que la normale 1991-2020) ; les maximales, 24,1 °C et 26 °C, soit 2 °C et 1,4 °C au-dessus de la normale.

Pour août-octobre, un Indian Ocean Dipole (IOD) positif est attendu, le Subtropical IOD restant neutre. Dans le Pacifique équatorial, El Niño se renforce, avec de fortes pressions attendues sur l'océan Indien, sans écart notable des températures.