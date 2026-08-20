Sénégal: Commerce extérieur - Légère hausse des prix des produits importés

Les prix des produits à l'importation augmentent de 2,0 % en juin 2026, comparés au mois précédent. C'est ce qui ressort de la Note sur les indices mensuels des prix du Commerce extérieur de juin 2026 publiée jeudi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Le commerce extérieur du Sénégal est marqué en juin dernier par une hausse des prix des produits importés liée à plusieurs facteurs.

« Les prix des produits à l'importation augmentent de 2,0% en juin 2026, comparés au mois précédent. Cette progression résulte de la hausse des prix des « produits minéraux » qui y ont contribué à +0,7 point de pourcentage, des « matériels de transport » (+0,3), des « produits du règne végétal » (+0,2), des « produits des industries chimiques » (+0,2) et des « produits des industries alimentaires » (+0,1) », explique l'Ansd dans la Note sur les indices mensuels des prix du Commerce extérieur rendue publique jeudi matin.

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Toutefois, ce renchérissement des produits importés, précise le document, est limité par la baisse des prix des « graisses et huiles animales ou végétales » (-0,1). Par rapport au mois de juin 2025, les prix des produits importés diminuent de 0,4%. Sur le premier semestre de 2026, les produits achetés à l'extérieur se replient de 5,7%, relativement à ceux de la période correspondante de 2025.

Les prix des produits sous-jacents à l'importation ainsi que ceux des produits volatils se relèvent, respectivement, de 1,7% et 3,1%, selon l'Ansd. En glissement annuel, les prix des produits sous-jacents augmentent de 2,9% tandis que ceux des produits volatils se contractent de 13,7%.

Ainsi, sur les six premiers mois de 2026, les prix moyens des produits sous-jacents, de même que ceux des produits volatils, diminuent, respectivement, de 3,7% et 11,5%, relativement à la période correspondante de 2025.

Les prix des produits exportés restent stables

Il ressort aussi de la même note qu'au mois de juin 2026, les prix des produits à l'exportation restent stables par rapport au mois précédent. Cette situation s'explique, d'une part, par la hausse des prix des « produits minéraux » qui y ont contribué à +1,1 point de pourcentage.

Au-delà, il y a aussi l'augmentation des prix des « produits des industries alimentaires » (+0,1), des « produits des industries chimiques » (+0,1) et des « graisses et huiles animales ou végétales » (+0,1) combinée, d'autre part, au repli de ceux des « perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux... » (-1,3) et des « animaux vivants et produits du règne animal » (-0,1).

« Rapportés au mois de juin 2025, les prix des produits exportés se bonifient de 10,1%. Sur le premier semestre de 2026, les prix de vente à l'extérieur progressent de 12,8 %, en comparaison à ceux de la période correspondante de 2025 », lit-on dans la note.

Concernant les prix à l'exportation des produits sous-jacents, l'agence en charge des statistiques informe qu'ils restent stables tandis que ceux des produits volatils se réduisent de 0,2 % en variation mensuelle, sur la période sous revue. Comparés au mois de juin 2025, les prix des produits sous-jacents progressent de 11,6 %, alors que ceux des produits volatils diminuent de 8,1 %.

Sur les six premiers mois de 2025, les prix moyens des produits sous-jacents augmentent de 14,2 %, contrairement à ceux des produits volatils qui fléchissent de 3,7 % relativement à la même période de 2025.