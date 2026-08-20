Sénégal: Le RIS Alwahda plaide pour le respect de la bonne marche des institutions

Le Rassemblement islamique du Sénégal (RIS Alwahda), encourage les autorités de tous bords au respect scrupuleux de la bonne marche des institutions et du calendrier électoral, seuls gages de stabilité et de cohésion nationale. C'est ce qui ressort du communiqué de leur conseil national tenu le 16 août 2026 à Mbour.

Le Rassemblement islamique du Sénégal (RIS Alwahda) réaffirme sa détermination à consolider la dynamique du mouvement et à oeuvrer pour l'union de tous les acteurs de l'Islam autour d'un Sénégal de paix, de sécurité et de prospérité.

« Le RIS Alwahda encourage les autorités de tous bords au respect scrupuleux de la bonne marche des institutions et du calendrier électoral, seuls gages de stabilité et de cohésion nationale. Il appelle à la préservation d'un climat social apaisé dans le secteur du travail, à travers la poursuite d'un dialogue social sincère et responsable avec les organisations syndicales », plaide le RIS Alwahda.

Au-delà, le RIS Alwahda demande par ailleurs au gouvernement de veiller avec la plus grande vigilance à la stabilité des prix des denrées de première nécessité, condition essentielle du bien-être des populations et de la paix sociale.

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Dans le cadre de la préservation des valeurs sociales au Sénégal, le RIS Alwahda réaffirme son engagement constant dans la lutte contre l'homosexualité et la dépravation des moeurs, fléaux qui menacent les fondements de la société sénégalaise.

Ainsi, il félicite les autorités qui ont précisé et durci la législation sur les actes contre nature, marquant ainsi une avancée significative dans la préservation de nos valeurs religieuses et sociales. Le RIS Alwahda encourage vivement les autorités judiciaires à ne fléchir devant aucune pression dans la répression de cette abomination, et les exhorte à une application ferme et constante de la loi.

« Au plan africain, le RIS Alwahda réaffirme l'impérieuse nécessité de renforcer l'intégration régionale et la coopération entre les États et les peuples du continent. Face à la persistance des défis sécuritaires, économiques, sociaux et environnementaux, il appelle à une solidarité africaine accrue, fondée sur la mutualisation des efforts et des ressources, afin de consolider la paix et la stabilité et de promouvoir un développement durable », lit-on dans le texte.

À l'international, le RIS Alwahda dénonce avec la plus grande fermeté le massacre silencieux qui se poursuit contre le peuple palestinien à Gaza, sous l'indifférence complice de la communauté internationale. Il appelle celle-ci à sortir de son mutisme et à agir sans délai pour la protection immédiate des populations civiles et la fin de ce carnage.

Sur ce, le RIS Alwahda se félicite de la signature de l'accord de défense mutuelle liant la Turquie, l'Arabie saoudite et le Pakistan, avancée significative vers une solidarité stratégique entre nations musulmanes. Il encourage l'ensemble des pays musulmans à s'inspirer de cette dynamique et à multiplier ce type d'accords, gages d'un Islam uni, représentatif et fort face à toutes les menaces qui pèsent sur la Oumma.