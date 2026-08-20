Ethiopie: Le projet de développement du « Corridor » au pays contribue à créer des communautés plus saines et plus heureuses

Addis Ababa — Les projets de développement de couloirs, qui se multiplient en Éthiopie, contribuent à rendre les communautés plus saines, plus heureuses et plus solidaires en encourageant la marche, en améliorant les environnements urbains et en réaménageant les berges autrefois négligées, a déclaré la ministre d'État à la Santé, Frehiwot Abebe.

Dans un entretien accordé à l'ENA, Frehiwot a déclaré que les améliorations apportées au système de santé du pays avaient contribué à l'augmentation de l'espérance de vie, tout en renforçant la nécessité de prévenir les maladies chroniques non transmissibles grâce à des modes de vie plus sains et à l'amélioration des environnements urbains.

« L'espérance de vie augmente parce que le système de santé de notre pays s'améliore », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné qu'une espérance de vie plus longue augmentait également l'exposition des personnes aux maladies chroniques non transmissibles, qui nécessitent souvent un traitement médicamenteux à long terme.

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« Une espérance de vie plus longue augmente également le risque d'être confronté à des maladies chroniques non transmissibles, qui nécessitent un traitement médicamenteux à long terme. Il s'agit là d'un défi auquel sont confrontés même les pays riches à travers le monde », a déclaré Frehiwot.

La ministre d'État a souligné que l'accès à un air pur, à des espaces verts et à des lieux sûrs pour marcher est essentiel pour prévenir ces maladies.

Elle a ajouté que l'initiative de développement des couloirs aide les communautés à développer une culture de la marche en créant des espaces publics attrayants, accessibles et bien entretenus.

« L'aménagement des couloirs piétonniers actuellement en cours en Éthiopie joue un rôle important dans la prévention des maladies non transmissibles grâce à leur esthétique, à leur entretien et à leur accessibilité aux piétons », a déclaré Frehiwot. « Chaque quartier est encouragé à adopter une culture de la marche. »

Elle a ajouté que ces projets renforcent également les liens familiaux et les interactions sociales, car les habitants se promènent avec leurs enfants et leurs proches, en particulier le soir.

« Emmener les enfants dehors et passer du temps à marcher avec eux constitue une activité physique saine », a-t-elle déclaré. « Cela renforce également les liens familiaux. »

Frehiwot a par ailleurs souligné que l'aménagement des berges avait amélioré les conditions environnementales dans des zones auparavant touchées par la pollution et les odeurs désagréables.

La transformation des berges a permis de créer des espaces publics plus propres et plus accessibles, offrant aux habitants une plus grande liberté de mouvement tout en réduisant leur exposition à des environnements insalubres.

« D'un point de vue sanitaire, c'est extrêmement important pour nous », a-t-elle déclaré, ajoutant que l'Éthiopie constatait de plus en plus les avantages d'un développement urbain intégré et de l'amélioration des espaces publics.

Elle a également souligné le lien étroit entre la santé et la croissance économique, affirmant que le développement national et les initiatives liées aux corridors se renforçaient mutuellement.

« Notre objectif est de bâtir une société saine et heureuse », a déclaré Frehiwot. « Lorsque l'économie se développe, la santé s'améliore ; lorsque la santé s'améliore, l'économie s'en trouve renforcée. »

Le programme de développement des corridors s'est étendu à l'ensemble des villes éthiopiennes, intégrant des voies piétonnes, des espaces verts, des espaces publics et des aménagements riverains afin de promouvoir des modes de vie plus sains et d'améliorer la qualité globale de la vie urbaine, a-t-on noté.