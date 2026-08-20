Afrique de l'Est: La préservation des forêts éthiopiennes est essentielle pour la Corne de l'Afrique - L'envoyé de la Norvège

Addis Ababa — Les progrès réalisés par l'Éthiopie en matière d'extension du couvert forestier et ses efforts continus de conservation sont essentiels non seulement pour sa propre population, mais aussi pour l'ensemble de la Corne de l'Afrique, selon Live Jacob Sydness, conseillère norvégienne pour le climat et envoyée spéciale pour le climat et les forêts.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, Mme Sydness a déclaré que l'Éthiopie avait obtenu des résultats « considérables » dans le domaine forestier au cours des cinq dernières années, qualifiant l'augmentation du couvert forestier de « très impressionnante ».

« Je suis ici depuis deux ans maintenant, et je m'intéresse à l'Éthiopie depuis plus longtemps encore. Je suis très impressionnée par les résultats obtenus, en particulier en matière de sylviculture », a-t-elle déclaré.

Mme Sydness a indiqué que la coopération entre la Norvège et l'Éthiopie au cours de la dernière décennie avait contribué à l'extension du couvert forestier et à la réduction de la déforestation.

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Elle a souligné que les avantages de la conservation des forêts allaient au-delà de la simple protection des arbres, en particulier pour les communautés vivant dans et autour des zones forestières.

« Les forêts sont essentielles pour les systèmes hydrologiques », a-t-elle déclaré, expliquant que les forêts contribuent à prévenir l'érosion des sols, à améliorer l'absorption de l'eau et à réguler le débit des cours d'eau.

Elle a ajouté que la préservation des forêts dans les hauts plateaux éthiopiens avait des répercussions directes sur l'accès à l'eau et la sécurité alimentaire dans toute la région.

« Vos efforts en matière de sylviculture dans les hauts plateaux éthiopiens sont importants pour l'accès à l'eau et la sécurité alimentaire, non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour la région dans son ensemble », a déclaré Mme Sydness, citant la Somalie, le nord du Kenya et Djibouti parmi les zones qui bénéficient des efforts de conservation des forêts menés par l'Éthiopie.

Ce partenariat est axé sur la restauration des paysages, la protection des forêts et les efforts visant à réduire la déforestation, la Norvège jouant un rôle clé dans les programmes éthiopiens de réduction des émissions résultant de la déforestation et de la dégradation des forêts, ainsi que des activités liées aux forêts dans les pays en développement.

« Le changement climatique a des répercussions très néfastes non seulement sur l'agriculture, mais aussi sur la disponibilité de l'eau », a-t-elle déclaré.

Elle a réaffirmé le soutien de la Norvège à la stratégie éthiopienne pour une économie verte résiliente au changement climatique, lancée en 2011, et a indiqué que les deux pays continueraient à collaborer en matière d'adaptation au changement climatique, de restauration des forêts et de développement durable.