Ethiopie: Le pays met en avant la transformation numérique lors de la 7e réunion du groupe de travail des BRICS sur les TIC en Inde

Addis Ababa — L'Éthiopie a présenté son programme de transformation numérique et l'architecture stratégique « Digital Ethiopia 2030 » lors de la 7e réunion du groupe de travail des BRICS sur les technologies de l'information et de la communication (TIC), qui s'est tenue à Pune, en Inde.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'ambassade d'Éthiopie à New Delhi a indiqué que la délégation éthiopienne avait présenté les efforts déployés par le pays pour développer les services numériques, tirer parti de la technologie afin de moderniser la prestation des services publics et soutenir la croissance économique.

Soulignant l'importance de renforcer la coopération en matière de TIC entre les pays du BRICS, la délégation a présenté des solutions numériques clés, notamment Fayda Digital ID et MESOB, une plateforme de services numériques à guichet unique conçue pour fournir des services publics selon une approche de « guichet unique ».

Ces initiatives ont été présentées dans le cadre des efforts plus larges déployés par l'Éthiopie pour mettre en place un écosystème numérique intégré, améliorer l'accès aux services publics et promouvoir un développement économique fondé sur l'innovation.

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La réunion, organisée sous le thème de la présidence indienne du BRICS, « Construire pour la résilience, l'innovation, la coopération et la durabilité », a rassemblé des représentants des pays membres pour des discussions stratégiques sur la coopération en matière de TIC et les technologies numériques émergentes.

La participation de l'Éthiopie a mis en évidence son engagement à renforcer la coopération numérique avec les pays du BRICS, à partager ses expériences et à promouvoir une transformation numérique inclusive et durable.