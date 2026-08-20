Cote d'Ivoire: Cmar Moronou 2026 - La Jcip remet le Maracana au service de la cohésion sociale

La Jeunesse Côte d'Ivoire plurielle (Jcip) a officiellement lancé, le lundi 17 août 2026, à Abidjan, la deuxième édition de la Compétition maracana régionale du Moronou (Cmar).

Prévue du 22 août au 19 septembre 2026, la compétition sillonnera quatre localités de la région, avec pour ambition de faire du sport un vecteur de paix, de cohésion sociale et de développement local.

Placée sous le thème « Le maracana, moteur de cohésion sociale, de paix et de développement dans le Moronou », l'édition 2026 débutera à M'Batto, le 22 août. Elle se poursuivra à Bongouanou, le 29 août, puis à Kotobi, le 5 septembre, et à Arrah, le 12 septembre, avant la grande finale, prévue le 19 septembre dans cette dernière localité.

Lors de la conférence de presse de lancement, M. Coulibaly, initiateur de la Cmar, a souligné la « dimension citoyenne de l'initiative ». Pour lui, au-delà de la compétition, le maracana doit « favoriser la rencontre entre les populations et promouvoir la paix, la solidarité, le respect, le fair-play et le vivre-ensemble ».

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La première édition, organisée en 2025, avait mobilisé plus de 20 000 spectateurs. Elle avait également été marquée par des actions sociales, notamment des dons de produits et de matériels de nettoyage d'une valeur de plus de 3 millions de Fcfa à quatre centres de santé.

Pour cette deuxième édition, la Jcip entend renforcer cette dimension sociale. Des actions de solidarité en faveur des structures sanitaires, des initiatives en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes, une tombola gratuite ainsi que des animations culturelles sont annoncées.

À travers la Cmar 2026, la Jcip veut ainsi « inscrire durablement le sport dans la dynamique de développement du Moronou », tout en contribuant à la détection de jeunes talents et à la promotion du civisme.