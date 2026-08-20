Congo-Kinshasa: Xénophobie en Afrique du Sud - Des Congolais demandent une nouvelle opération de rapatriement vers le pays

20 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Plusieurs ressortissants congolais vivant en Afrique du Sud appellent les autorités de Kinshasa à organiser une nouvelle opération de rapatriement vers la République démocratique du Congo. Dans un échange ce jeudi 20 août avec Radio Okapi, ils disent craindre les violences xénophobes signalées dans certaines localités sud-africaines depuis plusieurs mois.

Ces Congolais affirment ne pas avoir été suffisamment informés de l'opération qui a récemment permis le retour en RDC d'une centaine de leurs compatriotes.

Des inquiétudes sur la communication

Un ressortissant congolais, qui a requis l'anonymat, déplore le manque d'informations sur les modalités de cette opération.

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Il affirme que plusieurs Congolais attendent toujours un dispositif leur permettant de regagner la RDC et s'interroge sur les conditions dans lesquelles la centaine de personnes récemment rapatriées a pu rejoindre Kinshasa.

Selon lui, l'ambassade de la RDC en Afrique du Sud n'aurait pas suffisamment communiqué auprès de la communauté congolaise sur le processus de rapatriement.

Ces ressortissants demandent au Gouvernement congolais, particulièrement à la Première ministre Judith Suminwa, de prendre des dispositions pour faciliter leur retour au pays dans les meilleurs délais.

Ils disent attendre la concrétisation de l'engagement annoncé précédemment par les autorités congolaises concernant l'organisation d'un vol destiné au rapatriement des Congolais souhaitant quitter l'Afrique du Sud.

Jusqu'au moment de la publication de cet article, Radio Okapi n'avait pas obtenu la réaction des autorités congolaises sur cet appel.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

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