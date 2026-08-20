Cote d'Ivoire: Yopougon - Une conduite d'eau potable fragilisée, des perturbations à craindre

L'Office national de l'eau potable (ONEP) alerte sur le risque de rupture d'une importante conduite d'eau potable au niveau du site d'AGORA, à Yopougon. Une éventuelle rupture pourrait perturber la desserte en eau de plusieurs quartiers de la commune et, indirectement, de certaines zones de Port-Bouët 2.

Dans un communiqué en date du 19 août 2026, signé de la directrice générale, Nabintou Cissé, l'Office national de l'eau potable (ONEP) informe de la fragilisation d'une conduite d'eau potable située au niveau du site d'AGORA. D'un diamètre de 500, cette conduite, en provenance de l'usine de Niangon 1, aurait été fragilisée à la suite des récentes pluies diluviennes enregistrées à Abidjan. Selon l'ONEP, une rupture de cette conduite pourrait entraîner des perturbations importantes de l'approvisionnement en eau potable dans plusieurs quartiers de Yopougon.

Les secteurs directement susceptibles d'être concernés sont notamment Siporex, Attié, Keneya, Wassakara, Sable, Bel Air, Selmer, Terminus 40, Niangon Nord et Niangon Sud. Des perturbations indirectes pourraient également toucher Port-Bouët 2, Ananeraie, Texaco, Kouté, Béago, Gandhi et Koweït.

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Face à cette situation à risque, l'Office national de l'eau potable assure avoir pris des dispositions afin de préserver la continuité de la desserte. Des échanges sont également prévus avec les populations concernées. L'ONEP invite ainsi les habitants des zones susceptibles d'être affectées à rester sereins et à suivre l'évolution de la situation à travers ses canaux officiels.

Pour l'heure, l'Office ne fait pas état d'une rupture effective de la conduite, mais bien d'un risque de rupture lié à sa fragilisation. L'évolution de la situation fera l'objet d'informations au fur et à mesure, précise l'ONEP.