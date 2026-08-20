Congo-Kinshasa: Ouverture du procès en flagrance de quatre présumés « Kuluna » à Bandundu

20 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le tribunal militaire de garnison de Bagata-Mai-Ndombe, siégeant en audience foraine à Bandundu-ville, a ouvert mercredi 19 août une procédure en flagrance contre quatre présumés bandits urbains, communément appelés « Kuluna ».

Poursuivis par le ministère public pour des faits qualifiés de terrorisme, les quatre prévenus ont comparu devant plusieurs habitants, en présence de certaines autorités provinciales.

Cette première audience a notamment été consacrée à la vérification de l'identité des prévenus ainsi qu'à la présentation des griefs retenus à leur encontre par le ministère public.

Le groupe est présenté comme étant dirigé par Gère Gédéon, alias « GD », une personne vivant avec handicap. Le ministère public était représenté à l'audience par le major Toussaint Fiariala, qui a exposé les charges retenues contre les prévenus.

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Des victimes présentes à l'audience

Plusieurs victimes présumées ont également assisté à cette première audience afin de contribuer à l'établissement des faits et à la constitution du dossier judiciaire.

Parmi elles figure notamment une personne sourde-muette. Son témoignage devra être recueilli dans les conditions prévues par la procédure afin de permettre à la justice de déterminer les circonstances des faits allégués et l'ampleur des préjudices subis.

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