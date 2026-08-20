Congo-Kinshasa: Inspection scolaire - Evaluation annuelle et cap sur la numérisation

Les inspecteurs scolaires tiennent, du 18 au 24 août à Kinshasa, leur réunion annuelle d'évaluation de l'année scolaire 2025-2026. Ces assises visent à dresser un bilan clair des activités, à harmoniser et numériser progressivement les outils de travail, et à renforcer les capacités des inspecteurs dans des domaines clés tels que le numérique, l'analyse des données, l'intelligence artificielle et l'évaluation des apprentissages.

Les discussions portent sur plusieurs axes essentiels :

le bilan des épreuves nationales et leur numérisation,

l'encadrement pédagogique et le contrôle,

le recrutement et le renforcement des capacités des inspecteurs.

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Cette rencontre doit aboutir à une feuille de route opérationnelle 2026-2027, avec des actions précises et des responsables clairement identifiés.

À l'ouverture des travaux, la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Raïssa Malu, a salué le travail de l'Inspection générale de l'Éducation, qui a marqué une rupture dans la collecte, le traitement et la publication des résultats. Elle a encouragé les inspecteurs à aller encore plus loin au cours de l'année à venir.

Ces assises réunissent l'ensemble du corps d'inspection : Inspecteur général, Inspecteurs principaux provinciaux et Inspecteurs venus de toutes les provinces éducationnelles du pays. La session est placée sous le thème : « La numérisation de l'inspection scolaire : vers un contrôle, un suivi et un accompagnement pédagogique plus efficaces ».