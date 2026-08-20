Sénégal: SIMA 2026 - L'APS réaffirme son engagement à accompagner la deuxième édition

Dakar — Le directeur général de l'Agence de presse sénégalaise (APS), Momar Diong, a réaffirmé, mercredi, l'engagement de l'agence à accompagner la deuxième édition du Salon international des médias d'Afrique (SIMA), prévue du 8 au 11 octobre 2026 à Dakar.

"Nous mettrons, comme l'année dernière, toutes nos plateformes à la disposition du comité de pilotage pour toute la communication que vous devriez déployer avant, pendant et après l'événement", a-t-il assuré lors d'une rencontre avec les organisateurs du SIMA à la salle de conférence de l'APS.

Le directeur général de l'APS a rappelé que l'agence avait déjà apporté son soutien à la première édition, notamment à travers la couverture médiatique et la mise à disposition de ses plateformes.

Selon lui, cet accompagnement avait produit des retombées concrètes, citant notamment la visite au Sénégal du secrétaire général du ministère de la Communication du Tchad, à la suite d'un contact établi lors de la première édition du SIMA.

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"La deuxième édition, après que vous avez placé la barre très haut, va également être une chose de formidable et de merveilleux", a-t-il déclaré, assurant de la disponibilité de l'ensemble du personnel de l'APS pour contribuer aux activités de communication liées au salon.

Momar Diong a également insisté sur la nécessité d'une mobilisation accrue des médias sénégalais autour de cette deuxième édition.

Il a relevé une amélioration du contexte entre les médias et les pouvoirs publics par rapport à l'année précédente, estimant que cette évolution devrait favoriser une participation plus importante des acteurs du secteur.

Prenant la parole, le directeur général de la Maison de la presse, Sambou Biagui, a salué la contribution de l'APS à la réussite de la première édition, notamment en matière de couverture médiatique. Il a appelé l'agence à renforcer son accompagnement pour la deuxième édition.

M. Biagui a par ailleurs souligné l'ambition de faire de la deuxième édition du SIMA un rendez-vous de grande envergure, avec une forte participation internationale.

Il a annoncé la présence d'acteurs des médias originaires d'Allemagne et d'Algérie, pays invités d'honneur, ainsi que l'aménagement d'espaces d'exposition destinés notamment aux médias sénégalais.

Le coordonnateur du SIMA, Mactar Silla, a, pour sa part, insisté sur la nécessité de mobiliser l'ensemble de l'écosystème médiatique africain autour de l'événement.

Celui-ci englobe, selon lui, les agences de presse, la presse écrite, la radio, la télévision, les influenceurs, les producteurs de contenus et les industries culturelles et créatives.

Il a également mis l'accent sur les enjeux liés à la régulation, aux contenus, à la diversification des modèles économiques et à la transformation des médias face aux mutations technologiques.

"Il faut que tout l'écosystème, privé, public, se mettre ensemble pour qu'on essaie de relever ce défi", a-t-il dit, appelant à faire du SIMA un événement avec des retombées économiques et capable de positionner Dakar comme une référence dans l'écosystème médiatique africain.

La la deuxième édition du SIMA, qui sera placée sous le thème "Bâtir un écosystème médiatique souverain et performant", ambitionne de réunir professionnels des médias, régulateurs, pouvoirs publics, chercheurs, représentants des plateformes numériques, producteurs de contenus et partenaires techniques et financiers.

Le salon prévoit notamment l'élaboration d'une Charte africaine de l'intelligence artificielle dans les médias et l'adoption d'une Déclaration de Dakar actualisée.

La première édition du SIMA, organisée à Dakar en octobre 2025 à l'initiative de la Maison de la presse du Sénégal, avait réuni des professionnels des médias, des institutions publiques, des régulateurs et des partenaires venus d'une vingtaine de pays africains autour du thème " L'Afrique face aux nouveaux enjeux des médias".

Ses conclusions avaient notamment porté sur la formation, la protection sociale des professionnels des médias et la régulation du secteur.