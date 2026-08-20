Sénégal: Kédougou - Des équipements de plus de 90 millions FCFA remis à des femmes des localités frontalières

Kédougou — La coordonnatrice nationale du Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) Ndeye Marième Samb a remis, mercredi, des équipements au profit de 17 groupements de femmes des zones frontalières de la région de Kédougou (sud-est) pour un montant global de 91 millions de francs CFA , a constaté APS.

Cette dotation comprend notamment des dépulpeuses de pain de singe, des décortiqueuses et batteuses à fonio, des motofaucheuses, des lots de matériel pour la transformation du karité, des équipements de saponification et de fabrication d'eau de javel, ainsi qu'un lot de matériel destiné à la transformation du miel.

"Les femmes de cette région méritent un appui conséquent. C'est pourquoi le PUMA a mobilisé plus de 90 millions de francs CFA pour soutenir leur autonomisation économique et contribuer à l'amélioration de leurs revenus", a déclaré la coordinatrice nationale du PUMA.

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Elle s'exprimait lors de la cérémonie de remise d'équipements au profit de 17 groupements de femmes de la région de Kédougou. La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités Marie Angélique Mame Selbé Diouf et le préfet du département de Kédougou El Hadji Malick Sémou Diouf, des autorités territoriales et des responsables de groupements de femmes des zones transfrontalières, ont pris part à cette rencontre.

"Cette opération traduit une ambition forte du PUMA de faire des territoires frontaliers de véritables espaces de production, de transformation, d'innovation et de création de richesses", a ajouté Ndeye Marième Samb, avant d'insister sur l'importance des ressources agricoles, forestières et agroalimentaires dont dispose la région de Kédougou.

"Le PUMA vise à soutenir plusieurs chaînes de valeur, notamment celles du pain de singe, du fonio, du karité, du miel et des produits issus de la transformation artisanale. Cette dotation contribuera à réduire la pénibilité du travail, à améliorer la productivité, à limiter les pertes, à renforcer la qualité des produits et, surtout, à accroître les revenus des femmes et des jeunes", a-t-elle assuré.

La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a salué "l'engagement du PUMA à travers cette initiative qui traduit concrètement la volonté de l'État d'agir au plus près des populations".