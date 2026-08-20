Afrique: La sixième édition de la BAL a connu des records en termes d'évolution, selon Amadou Gallo Fall

Dakar — La sixième saison de la Basketball Africa League (BAL) a connu toutes sortes de records en termes d'évolution, a affirmé mercredi son président Amadou Galop Fall, saluant l'arrivée de nouveaux partenaires comme la Ville de Dakar et PETROSEN.

"Nous avons connu toutes sortes de records en termes d'évolution de la Ligue durant cette saison 6 de la BAL. Les produits sur le terrain, ont été bien diffusés dans 240 pays à travers le monde. Une compétition très très intéressante, de plus en plus alléchante", a -t-il dit lors de la présentation de nouveaux partenaires.

BAL est une compétition des clubs africains de basketball lancé par la NBA et FIBA Afrique.

Les RSSB Tigers du Rwanda ont créé l'exploit en remportant la finale de la sixième édition de la Basketball Africa League 2026 face au Petro de Luanda, lors de la finale à Kigali.

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"De nouveaux talents ont émergé. En parlant de records, évidemment, de spectateurs, nous avons eu un record de partenaires. Nous avons 22 partenaires qui se sont joints à nous cette saison", a expliqué Amadou Gallo Fall.

Il a salué l'arrivée de nouveaux partenaires de la BAL, la ville de Dakar et PETROSEN.

"La Basketball Africa League est plus qu'une ligue de basket. Nous continuons à vraiment écrire des pages par rapport à nos ambitions d'être une véritable locomotive de développement économique, d'engagement communautaire, d'inclusivité", a souligné le président de la BAL.

Il a annoncé la tenue, samedi et dimanche, de la "BAL in Dakar Festival" au Monument de la Renaissance, avec des manifestations sportives, un tournoi de basket des quartiers, des concerts entre autres activités.