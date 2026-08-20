Sénégal: Thiès - Le lycée Amary Ndack Seck prime 200 élèves et bacheliers

19 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — Le lycée Amary Ndack Seck de Thiès a récompensé mardi, lors d'une soirée d'excellence tenue à l'auditorium de la ville, 200 de ses meilleurs élèves, parmi lesquels des bacheliers, a indiqué à l'APS, le proviseur de l'établissement, Mame Mahet Guèye.

Le lycée Amary Ndack Seck de Thiès a enregistré 856 admis, dont 537 filles sur "1 300 candidats" présentés au baccalauréat.

L'administration de l'établissement et le corps professoral ont organisé une cérémonie destinée à récompenser les 200 meilleurs élèves dont des bacheliers, dans un établissement qui compte 3 800 apprenants.

"Cette récompense revêt une double-signification, puisqu'elle vise à préparer les élèves fraîchement primés à relever de nouveaux défis", a expliqué le chef d'établissement.

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Les bacheliers, en particulier, sont appelés à aborder les études supérieures, dans un contexte marqué par l'essor des nouvelles technologies.

La cérémonie a été également l'occasion de "lancer un défi aux professeurs", celui de la maîtrise des outils du numérique.

"Sous peu, un professeur analphabète dans ce domaine aura du mal à assurer un enseignement de qualité", a averti M. Guèye.

"Les élèves risquent d'être très en avance sur certains professeurs réfractaires à l'outil informatique", a-t-il averti, soulignant qu'il s'agissait également de les alerter.

Lire l'article original sur APS.

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