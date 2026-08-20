Sénégal: Professeure Fatimata Ly, une figure de la lutte contre la dépigmentation distinguée par le prix ILDS

Dakar — Professeure titulaire de dermatologie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Fatimata Ly s'est engagée depuis plusieurs décennies en faveur de la santé des populations africaines, particulièrement des femmes, à travers notamment son combat contre la dépigmentation, un engagement qui lui a valu le Certificate of Appreciation Award 2026 de l'International League of Dermatological Societies (ILDS), dans la catégorie "Leadership international".

Née à Diourbel, Professeure Ly a effectué ses études de médecine à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) avant de poursuivre sa formation en dermatologie en Afrique et en Europe.

Spécialiste en dermatologie-vénéréologie, elle est également agrégée dans cette discipline, en plus d'un master de recherche en santé publique.

Fervente défenseure de la peau naturelle, l'enseignante chercheure à la faculté de médecine de l'Ucad s'est progressivement imposée comme l'une des voix reconnues de la dermatologie au Sénégal.

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Cheffe du département de dermatologie de l'Institut d'Hygiène Sociale de Dakar, elle partage son activité entre les soins, l'encadrement des étudiants et la recherche.

Son expertise porte notamment sur les dermatoses, la peau noire, les maladies systémiques, le psoriasis, les maladies infectieuses et les affections liées à certaines pratiques d'éclaircissement de la peau.

Son engagement a récemment été récompensé par l'International League of Dermatological Societies (ILDS), qui lui a décerné le Certificate of Appreciation Award 2026, dans la catégorie "International Leadership".

La candidature de la Professeure Ly a été portée par l'African Society of Dermatology and Venereology (ASDV). Cette distinction récompense des personnalités ayant apporté une contribution significative au développement de la dermatologie sur le plan international, notamment dans les domaines du leadership, de la recherche, de la formation et des politiques de santé.

Pour Fatoumata Ly, cette reconnaissance dépasse sa personne. "Je suis extrêmement heureuse de recevoir cette distinction d'une institution aussi prestigieuse que l'ILDS. Cet honneur est un hommage à ma famille, qui m'a toujours soutenue", a-t-elle déclaré, en dédiant également cette reconnaissance aux femmes engagées pour la santé des femmes en Afrique subsaharienne.

Une professionnelle engagée dans la sensibilisation contre la dépigmentation

Fatimata Ly a animé régulièrement des conférences publiques dans des établissements d'enseignement secondaire et supérieur pour sensibiliser sur les méfaits de la dépigmentation. Elle s'active ainsi, depuis 2002, dans l'accompagnement des femmes qui veulent arrêter cette pratique communément appelée "xeesal" au Sénégal.

Fatimata Ly alerte en guise de rappel que "cette dépigmentation a un impact, puisque le premier motif d'hospitalisation est constitué par des complications de la dépigmentation", notant qu'une femme sur deux qui viennent se faire consulter au Sénégal a une pathologie liée à sa dépigmentation.

Pour concrétiser son engagement dans la lutte contre la dépigmentation cosmétique, elle a créé une association regroupant des personnes qui ont la même vision.

Fatimata Ly a également contribué à la mise sur pied de l'Association Internationale d'Information sur la Dépigmentation Artificielle (AIIDA). Cette structure oeuvre dans la sensibilisation des populations sur les risques liés à l'utilisation de produits dépigmentants et la prévention contre les complications médicales.

Pour mener à bien, cette mission, la professeure de dermatologie réalise, en 2026, une étude consacrée à une épidémie de dermatoses associées aux algues chez des pêcheurs artisanaux au Sénégal.

Cette recherche, conduite selon une approche "One Health", a fait valoir son intérêt pour les interactions entre santé humaine, environnement et activités professionnelles.

Lors d'une conférence publique qu'elle animait à l'Université Cheikh Anta Diop, la présidente de la Société sénégalaise de dermatologie et de vénérologie (SOSEDEV) avait alerté sur l'ampleur de la dépigmentation cosmétique.

A coté de ses collègues, elle a organisé le congrès de la SOSEDEV qui s'était tenu du 7 au 9 mai dernier à la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie (FMPO) portant sur le thème "La dermatologie au carrefour des spécialités médico-chirurgicales".

"En tant que professionnels de la santé, de la dermatologie, notre rôle, c'est de faire le constat et d'alerter. En tant que société savante, je pense que depuis ces années, nous n'avons pas fini d'alerter. Maintenant, l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités", avait-elle martelé à la cérémonie d'ouverture de cette rencontre scientifique.

À travers cet engagement communautaire, elle inscrit la dermatologie dans une perspective plus large de santé publique, en faisant de la prévention et de l'information des leviers essentiels de protection des populations.

Sa trajectoire au carrefour de l'enseignement et l'engagement communautaire fait de Fatimata Ly une praticienne qui a toujours combattu la dépigmentation artificielle.

Avec cette distinction internationale, c'est aussi l'expertise sénégalaise et, plus largement, la place des scientifiques africains dans les réseaux internationaux de dermatologie qui se trouvent mises en lumière, indique-t-on.

L'Université Cheikh Anta Diop où elle officie en tant qu'enseignante et chercheure a salué son engagement en faveur de la recherche et la formation des étudiants pour assurer la relève, insistant son rôle important dans la transmission des connaissances.

Le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar le Professeur Alioune Badara Kandji s'est félicité de cette distinction qui "honore l'Ucad et l'enseignement supérieur sénégalais".