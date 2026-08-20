Sénégal: SONACOS - Le nouveau directeur général mise sur la modernisation des équipements pour booster la production

Le nouveau directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS SA), Cheikh Ahmeth Tidiane Gueye, a insisté mercredi à Louga (nord) sur la modernisation des équipements et l'amélioration des conditions des travailleurs afin de booster la production de cette entreprise de l'agroalimentaire spécialisée dans la collecte, la trituration et la transformation des graines d'arachide.

Il était de passage à l'établissement industriel de Louga dans le cadre d'une tournée nationale qu'il a entamée pour s'imprégner des réalités opérationnelles et recueillir les attentes des travailleurs.

"En tant que directeur général de la SONACOS, je suis porteur d'une nouvelle ambition qui est de moderniser l'entreprise pour améliorer sa performance. C'est également la vision des pouvoirs publics qui placent la SONACOS au coeur du développement industriel", a-t-il indiqué.

Cette visite a été l'occasion également de rencontrer le personnel et de "noter les manquements" dans les sites de la région de Louga.

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"Nous avons rencontré l'ensemble du personnel et visité les sites. Nous avons vu la maintenance et nous avons aussi vu des réalités qui nous poussent à agir vite et en parfaite détermination", a assuré Cheikh Ahmeth Tidiane Gueye.

Il a évoqué, entre autres, l'amélioration des conditions de travail, la modernisation des outils, la création d'emplois.

"Les délégués du personnel nous ont aussi soumis ces quelques points, qui seront vraiment à l'étude à la direction générale. Je pense que nous allons leur faire un retour le plus rapidement possible puisqu'aujourd'hui, il s'agit tout simplement d'une visite de prise de contact", a-t-il promis.

Interrogé sur la campagne arachidière, il a assuré que la SONACOS "fera le nécessaire pour faciliter toutes les opérations".

"On veut faire mieux que les années précédentes. Nous allons mettre l'accent sur la transformation de l'arachide qui est un des points forts de la SONACOS", a-t-il affirmé.