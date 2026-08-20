Sénégal: Kaolack - Commerçants et opérateurs économiques invités à investir dans l'érection d'infrastructures de stockage

Kaolack — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a invité, mercredi, les commerçants et opérateurs économiques de Kaolack (centre) à investir davantage dans la construction d'infrastructures de stockage.

"Le problème de l'oignon qu'on est en train de régler, c'est le stockage. En général, le problème, ce n'est pas la production", a-t-il relevé lors d'une visite d'évaluation de l'état d'approvisionnement des marchés de la commune de Kaolack, en prélude de la célébration du Gamou prévue le 25 août.

Selon le ministre, une partie des oignons produits dans le nord et dans la vallée du fleuve Sénégal a déjà pu être stockée pendant cinq à six mois, contribuant ainsi à l'approvisionnement régulier du marché national.

Il a indiqué que l'oignon peut être conservé pendant huit à neuf mois dans de bonnes conditions de stockage.

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Serigne Guèye Diop a rappelé la mise en oeuvre d'un projet de construction d'infrastructures offrant une capacité globale de stockage de 250.000 tonnes.

Ce programme concernera plusieurs régions du pays dont Kaolack, avec une priorité accordée aux principales zones de production, notamment les Niayes, Potou et les zones du nord du Sénégal.

Il a estimé que le développement des capacités de stockage permettra de mieux valoriser la production nationale et de réduire le recours systématique aux importations.

Serigne Guèye Diop a également assuré de la disponibilité des produits de grande consommation dans les marchés de Kaolack, notamment le riz et l'huile, à quelques jours du Gamou.

Il a salué les efforts des commerçants, grossistes, demi-grossistes et détaillants pour assurer un approvisionnement régulier des marchés, tout en les appelant à faire preuve de modération dans la fixation des prix.

Selon lui, le sac d'oignon se négocie actuellement entre 8.000 et 8.500 francs CFA, contre 9.000 à 9.500 francs CFA pour la pomme de terre.

Le ministre a enfin insisté sur le respect des dates de péremption des produits alimentaires, demandant aux commerçants de retirer immédiatement du marché tout produit périmé ou susceptible de le devenir.

"Les services de contrôle économique et d'hygiène seront mobilisés pour veiller au respect de ces dispositions", a-t-il fait savoir.