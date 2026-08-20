Sénégal: Les cas d'accidents en baisse de 51,3 % dans les régions de Louga et Diourbel

Touba — Le chef de pôle des régions de Louga et Diourbel de l'Agence nationale de sécurité routière (ANASER), Ibrahima Senghor, a fait état, mercredi à Touba , d'une baisse de 51,3 % du nombre d'accidents enregistrés, qui est passé de 679 cas l'année dernière à 329 cette année.

"Nous avons constaté une diminution significative du nombre d'accidents dans les régions de Diourbel et Louga, qui est passé de 679 l'année dernière à 329 cette année, soit une baisse de 51,3 %", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait en marge d'un point de presse sur l'évaluation des cas d'accident de la route et des opérations menées lors du dernier Magal de Touba.

La face à face avec les journalistes s'est tenu en présence du président de la gare routière de Touba et des chauffeurs.

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M. Senghor a attribué ces résultats positifs aux actions menées dans le cadre du programme régional de sécurité routière, notamment les tournées de sensibilisation dans les gares, le village de la sécurité routière consacré à l'entretien des véhicules, ainsi que les opérations de surveillance avec la gendarmerie.

Des actions ont également porté sur le renforcement de la visibilité des conducteurs, avec la distribution de catadioptres, de bandes réfléchissantes, de gilets de sécurité, d'extincteurs et de triangles de signalisation.

"Les efforts qui ont été faits ont produit des résultats, mais il faut les continuer car nous avons malheureusement enregistré des accidents mortels", a déclaré M. Senghor.

Il a indiqué que le pôle, créé en mars 2025, entend poursuivre et renforcer les activités de sensibilisation en collaboration avec les acteurs du transport, les associations et les services de sécurité, dans l'optique de consolider les résultats obtenus.

Évoquant les accidents impliquant les moto-taxis Jakarta, M. Senghor a estimé qu'une réflexion devait être menée avec les conducteurs concernés et le gouvernement sur les mesures susceptibles de réduire les accidents.

Le président de la gare routière de Touba, Baye Ndoye, a, pour sa part, insisté sur l'importance de l'organisation, de la sécurité et du bon fonctionnement du secteur des transports.

Il a appelé également les acteurs à respecter les règles, les procédures et les différentes consignes, tout en soulignant la nécessité d'une collaboration étroite avec les autorités, les forces de sécurité, les agents municipaux et les responsables présents sur le terrain.