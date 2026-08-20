Sénégal: Le thème du Gamou 2026, un appel à la consolidation des valeurs islamiques

Dakar — Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a retenu pour le Gamou 2026 le thème "Ensemble, penser et agir par le verbe de l'Unicité (Tawhid), Lâ ilâha illa Allah", un choix qui s'inscrit dans une dynamique de consolidation des valeurs islamiques.

À travers le thème "Ensemble, penser et agir par le verbe de l'Unicité (Tawhid)", présenté par la Commission scientifique du Mawlid 2026 à Tivaouane, Serigne Babacar Sy Mansour invite l'ensemble des fidèles à renouveler leur foi envers Allah (SWT) et à faire de la parole de l'Unicité, "Lâ ilâha illa Allah", le fondement de leur foi, de leurs relations et de leur comportement au quotidien, selon Babacar Diakhaté de la Cellule Zawiya Tijanniya.

Selon la Commission scientifique, cette orientation s'inscrit dans "une dynamique de consolidation des valeurs islamiques, en encourageant les croyants à promouvoir une parole sincère, véridique et conforme aux enseignements du Saint Coran, surtout dans un contexte sénégalais ou la parole pose désormais problème dans l'espace public".

La Commission scientifique a souligné que les fondements du thème rappellent que la parole de l'Unicité est un "puissant levier de cohésion sociale", parce que favorisant l'entraide, la solidarité, la fraternité, l'honnêteté et la tolérance.

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Dans cette perspective, Serigne Babacar Sy Mansour appele à "dépasser les malentendus et les divisions pour promouvoir le vivre-ensemble, la paix sociale et la stabilité", ajoutent les membres de ladite commmission dans un document parvenu à l'APS.

Le document met également en exergue l'héritage spirituel de Seydi El Hadji Malick Sy (RTA), dont les enseignements et les écrits demeurent une référence en matière d'éducation spirituelle, de purification des coeurs et de formation morale.

Une vision qui prend tout son sens dans un contexte marqué par l'érosion de certaines valeurs et les défis posés par l'essor du numérique, explique le document.

Face à ces enjeux, la Commission scientifique invite les fidèles à investir les espaces numériques "avec responsabilité", en privilégiant des contenus et des interactions "empreints de respect, de bienveillance et de sagesse".

Ainsi, dans le cadre des préparatifs du Gamou, une vaste campagne de vulgarisation du thème sera menée à travers les différentes activités religieuses, notamment les "Burds" populaires, les "Hadaratoul Jumu'ah" et les rencontres de sensibilisation, afin de permettre aux fidèles de mieux comprendre et d'incarner le message porté par cette édition, indiquent les rédacteurs du document.

La Commission rappelle que le Prophète Mouhammad (PSL), tout au long de sa mission, a constamment appelé l'humanité à suivre les recommandations d'Allah.

Dès lors, "Ensemble, penser et agir par le verbe de l'Unicité (Tawhid)" ne constitue pas seulement un thème de célébration, mais "un véritable projet de société fondé sur la foi, la fraternité, la paix et l'excellence morale", ont-ils conclu.