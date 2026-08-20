Sénégal: Gamou de Médina Baye - Le GMI va déployer un important dispositif

Kaolack — Le Groupement mobile d'intervention (GMI) prévoit de déployer un important dispositif sécuritaire à Kaolack dans le cadre de la célébration au quartier de Médina Baye du Mawlid (anniversaire de la naissance du prophète Mohamed -PSL-, dans la nuit du 25 août, a indiqué, mercredi, son commandant, le commissaire Oumar Ndiaye.

"L'année dernière, nous avions dépassé les 1 000 éléments. J'ose espérer que cette année, nous aurons le même effectif, voire plus. Il n'est donc pas question de réduire cet effectif", a-t-il assuré.

Le commissaire Oumar Ndiaye s'exprimait lors d'une visite de reconnaissance effectuée à Médina Baye avec ses principaux collaborateurs et les chefs de secteur, en prélude du Gamou international de la cité créée par El Hadji Ibrahima Niass.

Il a souligné que cette visite visait à permettre aux forces de sécurité d'identifier à l'avance les différentes missions à accomplir avant, pendant et après cet événement religieux auquel participent des milliers de fidèles.

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"Un événement de cette ampleur exige que nous prenions toutes nos dispositions avant, pendant et après", a-t-il martelé, assurant que cette mission de reconnaissance a permis aux responsables de la sécurité de parcourir les huit secteurs définis dans le cadre du maillage de Médina Baye et de la commune de Kaolack.

"Il était nécessaire de nous déplacer avec nos hommes et de ne pas attendre le jour J pour qu'ils puissent connaître le travail qui les attend", a-t-il ajouté.

Les missions identifiées concernent notamment la sécurisation des personnes et des biens dans les lieux de culte, les domiciles des guides religieux ainsi que la régulation et la fluidification de la circulation dans la commune de Kaolack.

Le commissaire Oumar Ndiaye a fait savoir que le dispositif sécuritaire sera progressivement renforcé d'ici à la tenue de l'évènement religieux.

"Nous allons monter en puissance au fur et à mesure que nous nous approchons de l'événement majeur", a-t-il encore dit.