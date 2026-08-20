Burkina Faso: Ouagadougou - Fermeture de débits de boisssons

19 Août 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Les 17 et 18 août 2026, la Direction Générale de la Police Municipale de Ouagadougou, à travers la Direction de la Police de la Salubrité et de la Tranquillité Urbaine (DPSTU) a procédé à la fermeture de deux (02) débits de boissons dans la ville pour absence d'autorisation d'ouverture.

La Police Municipale rappelle aux promoteurs qu'avant toute exploitation :

  • L'obtention d'une AUTORISATION PRÉALABLE du Président de la Délégation Spéciale d'Arrondissement est obligatoire ;
  • La licence d'exploitation est personnelle;
  • La licence est valable pour un seul établissement et un seul emplacement;
  • Une seule licence est accordée par personne physique ou morale.

Toute personne désirant obtenir une autorisation d'ouverture d'un débit de boissons est priée de prendre attache avec les services des mairies d'arrondissements.

La Police Municipale invite la population au respect strict de la loi n° 09-79/AN du 7 juin 1979 régissant les débits de boissons au Burkina Faso et du décret n°79-358/IS/DGI du 17 septembre 1979 fixant les conditions d'ouverture de débits de boissons au Burkina Faso afin d'éviter tout désagrément.

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